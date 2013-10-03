Home Senza categoria [UR CAPITOLINA] TEMPO DI DERBY, CAPITOLINA IN VISITA ALLA LAZIO

[UR CAPITOLINA] TEMPO DI DERBY, CAPITOLINA IN VISITA ALLA LAZIO

di Redazione 03/10/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

UR CAPITOLINA, ARRIVANO I DIAVOLI DEL RUGBY REGGIO

Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza esordio stagionale al campo dell’Unione per la Capitolina che, reduce da una pesante sconfitta

con i campioni in carica del Mogliano, ospiterà i “Diavoli” di Reggio Emilia.



“Partita importante se letta come scontro salvezza”, commenta Andrea Cococcetta. “In realta' siamo amcora all'inizio del torneo e gli equilibri,

visti i risultati di domenica scorsa, definiscono al momento due fasce di classifica. Dobbiamo puntare a migliorare la prestazione dal punto di vista

della tenuta complessiva del match. Abbiamo pagato lo scotto dell'esordio pesantemente, ma dobbiamo guardare al futuro con fiducia. Il Reggio e' una

squadra guidata da un ottimo allenatore, Sandro Ghini, che stimo molto e che nella passata stagione ha centrato obiettivi importanti. Ci aspetta una

bella sfida”, prosegue il coach, “sono certo che tutto il club saprà dare il meglio di sé, considerando che per via Flaminia sarà la prima in

assoluto nel massimo campionato italiano. Ci sentiremo davvero a casa nostra, vicino ai tanti piccoli atleti che ogni giorno si allenano "al nostro

fianco", ai ragazzi delle rappresentative juniores, a quelli del secondo quindici come pure ai veterans. I ragazzi sapranno dare il massimo come

sempre, senza risparmiarsi; se al cuore uniamo il cervello, con giusta attenzione e lucidita', potremo centrare un'ottima prestazione.”



La probabile formazione:

Rebecchini G., Molaioli, Marrucci, Buscema, Iacolucci, Bocchino, Leonardi N., Leonardi E., DeMichelis (cap), Bitetti, Martire, Scoccini, Orabona,

Rampa, Moriconi.



A disposizione:



Bitonte, Marsella, Polioni, Lupi, Conti, Vannini, Del Monaco, Cesari.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp