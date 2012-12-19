Urc piegata e primo posto solitario
di Redazione
19/12/2012
L'Under 20 del Rugby Città di Frascati festeggerà un dolcissimo Natale. La squadra di coach Alejandro Villalon e Luciano Mazzi ha battuto l'Unione Rugby Capitolina per 12-11 al termine di una partita spettacolare e combattutissima e ha mantenuto il primo posto solitario in classifica. «Una grande sofferenza – sottolinea Villalon – e quando capita questo la gioia finale è ancora più grande. Abbiamo vinto, ma potevamo perdere tranquillamente per un punto. E' stata una partita difficile da giocare non solo a causa di un avversario che ha messo tutto quello che aveva in campo come abbiamo fatto noi, ma anche per le condizioni di un campo che era molto fangoso. Insomma è stata una vera battaglia, la Capitolina ha dimostrato una grande determinazione, ma alla fine l'abbiamo spuntata». Villalon vuole “dedicare” un altro pensiero alla società romana. «Ho letto quello che hanno scritto sul loro sito, sono stati molto carini nei nostri confronti. Per noi sono un modello da seguire come società visto che provano a tenere vivi i veri valori del rugby». I giallorossi ora sono in testa con sei punti di vantaggio sulla Lazio. «La classifica non conta niente – ribatte Villalon -: noi pensiamo a crescere come gruppo e anche a livello inviduale. Ogni domenica si scende in campo per vincere indipendentemente dalla classifica: sicuramente essere primi ora è una grande motivazione per i ragazzi per lavorare ancora di più, ma la più grande vittoria sara vedere un giorno qualcuno di questo gruppo indossare la maglia della nostra prima squadra. E' per quello che lavoriamo». L'Under 20 tornerà a giocare una gara ufficiale nel 2013. «C'è la sosta fino al 13 gennaio quando faremo visita al IV Circolo Benevento – conferma Villalon -. Il nostro lavoro continua come sempre, anche se faremo qualche seduta di allenamento in meno nella settimana tra Natale e Capodanno, ma con la stessa metodologia utilizzata finora. L'anno è lungo e dobbiamo ancora sudare tanto». LA SERIE B – Grande vittoria casalinga per il Primo XV che travolge il Messina per 41-13 conquistando altri cinque punti che ne migliorano la classifica. La squadra di coach Luciano Bronzini ha sofferto nella prima parte dell'incontro, poi ha preso le misure ai siciliani e nel secondo tempo ha dilagato. Domenica prossima altra sfida allo stadio del Rugby di Cocciano contro il Cus Roma. -- Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati www.rugbycittàdifrascati.it http://www.xn--rugbycittdifrascati-eub.it http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
