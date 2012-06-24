Home Senza categoria USA BATTUTI 10-30

di Redazione 24/06/2012

ITALRUGBY, IL TOUR FINISCE CON UN SUCCESSO: USA BATTUTI 10-30 DUE VITTORIE ED UNA SCONFITTA PER GLI AZZURRI CON ARGENTINA, CANADA ED USA Houston (Stati Uniti) - La giovane Italia lanciata da Jacques Brunel nell'appuntamento conclusivo del tour 2012 chiude la lunga trasferta americana superando per 10-30 gli Stati Uniti nell'afa del BBVA Stadium di Houston, di fronte al più grande pubblico mai accorso per una partita della selezione a stelle e strisce. Gli Azzurri, che domani rientreranno in Italia, confermano qualità e difetti che hanno caratterizzato la tournée, costruendo gioco e mostrando la solita mischia dominante ma, al tempo stesso, sprecando possessi di qualità contro un XV americano combattivo e decisissimo ad uscire a testa alta davanti al pubblico texano. Pochi minuti di gioco e la gara sembra mettersi subito sul binario giusto per Castrogiovanni e compagni: al terzo minuto, da touche nei ventidue americani con lancio affidato alla squadra di casa, Festuccia legge ottimamente il lancio lungo del diretto avversario, ruba palla e vola in meta. Bocchino trasforma lo 0-7 e il dominioo del pack, unito alla voglia di giocare dei trequarti, sembra poter far pendere da subito il match dalla parte degli Azzurri. Che peró, come in Argentina ed in Canada, si complicano la vita commettendo troppi in avanti - saranno diciannove al fischio finale - e vanificando, contro l'attenta difesa statunitense, alcune buone costruzioni sull'asse Bocchino-Morisi. All'undicesimo l'estremo Wyler accorcia dalla piazzola, Bocchino gli risponde sul capovolgimento di fronte e, sul 3-10, la partita rimane per circa un quarto d'ora. E' nella fase centrale della prima frazione di gioco che le Aquile vivono il loro momento migliore, provando a contrattaccare da ogni posizione con i propri trequarti: al ventisettesimo, su un nuovo possesso perso dall'Italia, l'America muove veloce fuori dai ventidue e l'ex centro di Catania e Parma, Paul Emerick, festeggia il suo cap numero 51 marcando la meta che, trasformata da Wyler, porta il risultato in parità. L'Italia si scuote, Bocchino - preciso dalla piazzola, cinque su sei oggi per lui - riporta la squadra in vantaggio ed al trentaquattresimo ci pensa Edoardo Gori a scuotere il match: il numero nove della Benetton approfitta dell'ennesima mischia ordinata su introduzione americana che vede gli USA in affanno, ruba palla nella propria metà campo e si invola in meta. Bocchino trasforma e manda le squadre a riposo sul 10-20. Inizia il secondo tempo ed al quarto minuto la gara vive una nuova svolta: il centro Suniula placca in ritardo Bocchino mentre l'apertura italiana attacca la linea e l'arbitro francese Garces gli mostra il cartellino rosso. Con l'uomo in piú, paradossalmente, l'Italia fatica però ad imporsi ed a trovare spazi al largo, mentre gli USA si difendono con coraggio e provano a contrattaccare anche dai propri ventidue. Gli Azzurri costruiscono con i trequarti, ma sciupano alcune chiare occasioni da meta non leggendo correttamente alcune superiorità numeriche. Al ventiseiesimo, un Morisi ispirato, naviga nella difesa americana, serve McLean ma viene fermato fallosamente da Emerick, che lo placca in ritardo con la spalla: Garces estrae il secondo cartellino rosso della serata, lasciando gli USA in tredici. Bocchino piazza un facile piazzato, smuovendo lo score congelato da inizio ripresa: 10-23. In doppia superiorità l'Italia trova spazi, commette ancora qualche errore di handling ma nel finale, con Burton entrato da poco per Bocchino, sfrutta gli spazi allargati e mette a segno proprio con l'apertura la terza ed ultima meta di giornata: finisce 10-30, quarta vittoria italiana in altrettanti test-match contro le Aquile statunitensi. Domani partenza all'alba per il gruppo azzurro alla volta di Miami, da dove nel pomeriggio la Nazionale volerá a Roma e da cui, successivamente, gli atleti faranno rientro ai club di appartenenza. Houston, BBVA Stadium – sabato 23 giugno Test-match Stati Uniti v Italia 10-30 (p.t. 10-20) Marcatori: p.t. 3' m. Festuccia tr. Bocchino (0-7); 11' cp. Wyles (3-7); 13' cp. Bocchino (3-10); 27' m. Emerick tr. Wyles (10-10); 32' cp. Bocchino (10-13); 34' m. Gori tr. Bocchino (10-20); s.t. 27' cp. Bocchino (10-23); 37' m. Burton tr. Burton (10-30) Stati Uniti: Wyles; Paterson (1’ st. Hawley), Emerick, Suniula A., Hume; Suniula R., Petri (36’ st. Timoteo); Clever (cap), Lavalla (11’-16’ st. Durutalo), Mokate (24’ st. Durutalo); Doyle (27’ st. Liufau), Stanfill; Fry (1’ st. MacDonald), Biller (27’ st. Asbun), Pittman (6’ st. Fry) all. Tolkin Italia: McLean; Venditti (2’ st. Sgarbi), Quartaroli (9’ st. Venditti), Morisi, Benvenuti T.; Bocchino (35’ st. Burton), Gori (22’ st. Tebaldi); Barbieri R. (33’ st. D’Apice), Bergamasco Ma. (14’ st. Favaro S.), Zanni; Furno, Pavanello A.; Castrogiovanni (cap, 33’ st. De Marchi Al.), Festuccia (14’ st. Giazzon), De Marchi Al. (2’ st. Rizzo) all. Brunel arb. Garces (Francia) Calciatori: Bocchino (Italia) 5/6, Burton (Italia) 1/1, Wyles (USA) 2/4 Cartellini: 4’ st. rosso Suniula A. (USA), 26’ st. rosso Emerick (USA) Note: serata afosa, terreno in ottime condizioni. 17.214 spettatori (record per test-match in USA)

