USA, FATTO IL XV PER LA PARTITA CON L'ITALIA
di Redazione
25/09/2011
[gallery] NAZIONALE, SCELTO IL XV PER IL MATCH CON GLI STATI UNITI Nelson (Nuova Zelanda) - Eddie O’Sullivan, CT degli Stati Uniti, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia martedì sera al Trafalgar Park di Nelson (ore 19.30 locali, 8.30 in Italia, diretta Sky Sport 2) nella terza giornata della Pool C della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. ? 15 Chris Wyles 14 Takudzwa Ngwenya ? 13 Paul Emerick ? 12 Andrew Suniula 11 James Paterson ? 10 Roland Suniula ?? 9 Mike Petri 8 Nic Johnson 7 Todd Clever (cap) ? 6 Louis Stanfill?? ? 5 Hayden Smith ? 4 John van der Giessen ? 3 Matekitonga Moeakiola ? 2 Chris Biller? 1 Mike MacDonald? a disposizione 16 Phil Thiel ? 17 Shawn Pittman ? 18 Scott LaValla ? 19 Pat Danahy ? 20 Tim Usasz ? 21 Nese Malifa 22 Blaine Scully
Articolo Precedente
"NESSUN CALO DI TENSIONE"
Articolo Successivo
NAZIONALE, SCELTO IL XV PER IL MATCH CON GLI USA
Redazione