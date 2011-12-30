VAN NIEKERK E SCHOLTZ IN INFERMERIA
di Redazione
30/12/2011
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 59 del 30.12.2011 VAN NIEKERK E SCHOLTZ IN INFERMERIA La partita con il Prato del 23 u.s. si porta dietro alcuni strascichi per i due giocatori usciti infortunati anzitempo. Dopo gli ultimi accertamenti eseguiti la situazione è la seguente: JOE VAN NIEKERK: non presenta lesioni muscolari ma sofferenza tendineo-muscolare, da sovraccarico, agli adduttori della coscia sinistra. HENDRO SCHOLTZ: ha riportato lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con parziale interessamento del comparto mediale. L'atleta, che ha già iniziato un ciclo di terapie strumentali, verrà visitato lunedì 02.01.12 da specialista della chirurgia del ginocchio per definire la prognosi. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
