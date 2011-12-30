Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VAN NIEKERK E SCHOLTZ IN INFERMERIA

Redazione Avatar

di Redazione

30/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 59 del 30.12.2011 VAN NIEKERK E SCHOLTZ IN INFERMERIA La partita con il Prato del 23 u.s. si porta dietro alcuni strascichi per i due giocatori usciti infortunati anzitempo. Dopo gli ultimi accertamenti eseguiti la situazione è la seguente: JOE VAN NIEKERK: non presenta lesioni muscolari ma sofferenza tendineo-muscolare, da sovraccarico, agli adduttori della coscia sinistra. HENDRO SCHOLTZ: ha riportato lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con parziale interessamento del comparto mediale. L'atleta, che ha già iniziato un ciclo di terapie strumentali, verrà visitato lunedì 02.01.12 da specialista della chirurgia del ginocchio per definire la prognosi. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PER IL SETTORE PROPAGANDA

Articolo Successivo

UNO SPECIALISTA MAORI PER LA MISCHIA ROSSOBLU

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019