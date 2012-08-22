VAN NIEKERK OPERATO, INFORTUNIO PER FOLLA
di Redazione
22/08/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 14 del 22.08.2012
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 14 del 22.08.2012
VAN NIEKERK OPERATO, INFORTUNIO PER FOLLA
Questa mattina Joe Van Niekerk è stato operato al menisco laterale del ginocchio sinistro. Durante l'intervento, avvenuto in artroscopia, non si è rilevato ulteriore interessamento al comparto. Il dott. Cesana ed il medico sociale Giovanni Greggio sono soddisfatti del risultato e pronosticano il ritorno in campo del giocatore nell'arco di cinque settimane. Joe Van Niekerk è già tornato a casa e da domani si sottoporrà alle terapie presso il Poliambulatorio Equipe.
Questa buona notizia è offuscata dall'infortunio patito da Sebastiano Folla che durante l'allenamento di ieri, 21 settembre, nell'accompagnare a terra un compagno placcato, ha subito una compressione che ha determinato un infortunio alla spalla destra.
L'esame medico e radiologico ha individuato una frattura moderatamente scomposta della clavicola che richiederà circa novanta giorni per riavere il giocatore a disposizione.
Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
SQUALI 2012/2013: OBIETTIVO PLAYOFF!
Articolo Successivo
I TRENTA CONVOCATI PER IL RADUNO DI MOGLIANO, 3-7 SETTEMBRE
Redazione