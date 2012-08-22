VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 14 del 22.08.2012

VAN NIEKERK OPERATO, INFORTUNIO PER FOLLA

Questa mattina Joe Van Niekerk è stato operato al menisco laterale del ginocchio sinistro. Durante l'intervento, avvenuto in artroscopia, non si è rilevato ulteriore interessamento al comparto. Il dott. Cesana ed il medico sociale Giovanni Greggio sono soddisfatti del risultato e pronosticano il ritorno in campo del giocatore nell'arco di cinque settimane. Joe Van Niekerk è già tornato a casa e da domani si sottoporrà alle terapie presso il Poliambulatorio Equipe.

Questa buona notizia è offuscata dall'infortunio patito da Sebastiano Folla che durante l'allenamento di ieri, 21 settembre, nell'accompagnare a terra un compagno placcato, ha subito una compressione che ha determinato un infortunio alla spalla destra.

L'esame medico e radiologico ha individuato una frattura moderatamente scomposta della clavicola che richiederà circa novanta giorni per riavere il giocatore a disposizione.

