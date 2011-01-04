VAN NIEKERK TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
di Redazione
04/01/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 56 del 04.01.2011 VAN NIEKERK TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA La pratica per il tesseramento di Joe Van Niekerk è già stata completata. E' prevista per mercoledì pomeriggio la conclusione dell'iter per il tesseramento di Luigi Milani. Entrambi i giocatori saranno disponibili per l'incontro di sabato 8 gennaio alle ore 15,00 contro i Crociati, primi in classifica. Il loro utilizzo dipenderà dalle scelte tecniche dell'allenatore Polla Roux. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
