VARIAZIONE ORARIO TELECRONACA VIADANA v ROVIGO
di Redazione
21/11/2012
Ci scusiamo per l'errore presente nel comunicato stampa delle designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Italiano Di Eccellenza: la telecronaca della partita Rugby Viadana vs Vea-FemiCZ Rovigo sarà trasmessa Domenica 25 Novembre in differita alle ore 22:00 sul canale Rai Sport 2. Ci scusiamo ancora per gli eventuali disagi provocati. Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
