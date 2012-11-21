Loading...

VARIAZIONE ORARIO TELECRONACA VIADANA v ROVIGO

Redazione Avatar

di Redazione

21/11/2012

TITOLO
Ci scusiamo per l'errore presente nel comunicato stampa delle designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Italiano Di Eccellenza: la telecronaca della partita Rugby Viadana vs Vea-FemiCZ Rovigo sarà trasmessa Domenica 25 Novembre in differita alle ore 22:00 sul canale Rai Sport 2. Ci scusiamo ancora per gli eventuali disagi provocati. Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
