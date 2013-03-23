VEA FEMI-CZ 13 - MARCHIOL MOGLIANO 16
di Redazione
23/03/2013
Rovigo, Stadio Mario Battaglini sabato 23 marzo 2013
Eccellenza, XVI giornata
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v MARCHIOL MOGLIANO 13 - 16 (3 - 13)
Al calcio dinizio minuto di silenzio per ricordare Pietro Paolo Mennea, olimpionico a Mosca nei 200 piani e figura di primo piano dello sport italiano.
Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, il merito del Mogliano è di aver concretizzato una azione di rilancio che trova impreparata la difesa di casa.
Nella ripresa il Rovigo le prova tutte, ma i suoi attacchi sono ben respinti dalla difesa avversaria. Solo Menon riesce ad infiltrarsi per segnare la meta della speranza.
Giornata difficile con Basson meno preciso del solito e che, pertanto, non concretizza le occasioni da punizione guadagnate dalla squadra.
Questo risultato e la contemporanea vittoria, a San Donà, del Petrarca riducono al lumicino le speranze del Rovigo, doveroso provarci.
Ora tutti si aspettano una reazione che permetta di chiudere il campionato a testa alta.
Marcatori: p.t. 6 cp Fadalti (Marchiol Mogliano) (0 - 3); 9 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (3 - 3); 22 cp Fadalti (Marchiol Mogliano) (3 - 6); 6 meta e tr. Fadalti (Marchiol Mogliano) (3 - 13).
s.t. 51 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (6 - 13); 58 cp Fadalti (Marchiol Mogliano) (6 - 16); 60 meta Menon tr. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (13 - 16)
Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Wilson (47 Calabrese); Lubian L. (79 Zorzi), Menon, Van Niekerk (68 Pedrazzi), Bacchetti; Duca, Basson; De Marchi (75 Tumiati), Folla, Persico; Ferro, Maran (47 Jones); Ceglie (56 Lombardi), Mahoney (cap.) (72 Gatto), Quaglio (56 De Robertis).
all. Roux
Marchiol Mogliano: Galon ; Onori , Ceccato E. (77 Endrizzi), Boni (65 Nathan), Fadalti ; Rodriguez (52 Padovani), Lucchese ; Steyn , Candiago , Barbini (42 Pavanello); Swanepoel , Maso ; Ravalle (63 Ceneda), Gianesini (35 Ceccato A.), Costa Reppetto (63 Gianesini) .
A disposizione: Meggetto e Bocchi.
All: Casellato
arb. Greg Macdonald (Inghilterra)
g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS) e Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Borraccetti (Forlì)
Cartellini: 51 giallo (Marchiol Mogliano)
Man of the match: Luigi Nicolò Fadalti (Marchiol Mogliano)
Calciatori: Basson (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 2/6, tr. 1/1 ; Fadalti (Mogliano) c.p. 3/4, tr. 1/1
Note: giornata fredda, coperta senza pioggia, campo in buone condizioni. Spettatori 1.700 circa.
Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 1 Marchiol Mogliano 4
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE] SERIE A FEMMINILE. I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA
Articolo Successivo
LE ZEBRE CREANO MA SPRECANO TROPPO, CON GLI SCARLETS FINISCE 10-24
Redazione