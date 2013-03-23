Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ 13 - MARCHIOL MOGLIANO 16

Redazione Avatar

di Redazione

23/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Rovigo, Stadio Mario Battaglini  sabato 23 marzo 2013
Eccellenza, XVI giornata

VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v MARCHIOL MOGLIANO  13  - 16 (3 - 13)

 

Al calcio dinizio minuto di silenzio per ricordare Pietro Paolo Mennea, olimpionico a Mosca nei 200 piani e figura di primo piano dello sport italiano.

Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, il merito del Mogliano è di aver concretizzato una azione di rilancio che trova impreparata la difesa di casa.

Nella ripresa il Rovigo le prova tutte, ma i suoi attacchi sono ben respinti dalla difesa avversaria. Solo Menon riesce ad infiltrarsi per segnare la meta della speranza.

Giornata difficile con Basson meno preciso del solito e che, pertanto, non concretizza le occasioni da punizione guadagnate dalla squadra.

Questo risultato e la contemporanea vittoria, a San Donà, del Petrarca riducono al lumicino le speranze del Rovigo, doveroso provarci.

Ora tutti si aspettano una reazione che permetta di chiudere il campionato a testa alta.

 

Marcatori: p.t.  6  cp Fadalti (Marchiol Mogliano) (0 - 3); 9 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (3 - 3); 22 cp Fadalti (Marchiol Mogliano) (3 - 6); 6  meta e tr. Fadalti (Marchiol Mogliano) (3 - 13).

s.t. 51 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (6 - 13); 58 cp Fadalti (Marchiol Mogliano) (6 - 16); 60 meta Menon tr. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (13 - 16)

 

Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Wilson (47 Calabrese); Lubian L. (79 Zorzi), Menon, Van Niekerk (68  Pedrazzi), Bacchetti; Duca, Basson; De Marchi (75  Tumiati), Folla, Persico; Ferro, Maran (47  Jones); Ceglie (56  Lombardi), Mahoney (cap.) (72  Gatto), Quaglio (56  De Robertis).

all. Roux  

 

Marchiol Mogliano: Galon ; Onori , Ceccato E. (77  Endrizzi), Boni (65  Nathan), Fadalti ; Rodriguez (52  Padovani), Lucchese ; Steyn , Candiago , Barbini (42  Pavanello); Swanepoel , Maso ; Ravalle (63 Ceneda), Gianesini (35  Ceccato A.), Costa Reppetto (63 Gianesini) .

A disposizione:  Meggetto e Bocchi.

 

All: Casellato 

 

arb. Greg Macdonald (Inghilterra)

g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS) e Laurenti (Bologna)

quarto uomo:  Borraccetti (Forlì)

Cartellini: 51  giallo (Marchiol Mogliano)

Man of the match: Luigi Nicolò Fadalti (Marchiol Mogliano)

Calciatori: Basson (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 2/6, tr. 1/1 ; Fadalti (Mogliano) c.p. 3/4, tr. 1/1

Note: giornata fredda, coperta senza pioggia, campo in buone condizioni. Spettatori  1.700 circa.

Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 1  Marchiol Mogliano 4

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE] SERIE A FEMMINILE. I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA

Articolo Successivo

LE ZEBRE CREANO MA SPRECANO TROPPO, CON GLI SCARLETS FINISCE 10-24

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019