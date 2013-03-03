VEA FEMI-CZ 20 - PETRACA 14

Rovigo, Stadio Mario Battaglini  domenica 3 marzo 2013

Eccellenza, XIV giornata

VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v PETRARCA PADOVA 20 - 14 (6 - 7)

È festa nel prepartita: il Presidente del Petrarca Toffano ringrazia il Presidente del Rovigo Francesco Zambelli per lorganizzazione dellevento, poi entrano i campo i giocatori delle due squadre che hanno vestito anche lazzurro della Nazionale. Al calcio dinvio, con circa 4.000 spettatori, un commosso ricordo di Vasco Nicolao ex giocatore, segretario a vita dei Petrarchi, scomparso nei giorni scorsi.

E festa sarà poi alla fine quando dopo sette minuti di recupero Stefan Basson mette tra i pali il drop del 20 a 14 e larbitro Liperini manda, per modo di dire, tutti negli spogliatoi. Solo i giocatori del Petrarca non avevano nessuna voglia di stare in campo ad assistere alla consegna dellAdige Cup al Rovigo. La loro è stata una buona partita e, a tratti, hanno costretto il Rovigo nella sua metà campo, ma il Rovigo sta crescendo e oggi si è concesso poche distrazioni, una prima su attacco al largo nel primo tempo, e, successivamente, nella ripresa, una seconda attorno alla mis chia e una terza a metà campo. Le prime due sono costate le mete di Innocenti e di Gega, la terza (ottima lazione di Menniti-Ippolito) è stata parata da un miracoloso intervento di recupero di Lorenzo Lubian che ha tenuto alto avversario e palla.

Per il resto tanti falli fischiati da Liperini con Menniti-Ippolito impreciso e Basson discreto dalla piazzola.

La mischia del Rovigo ha fornito una buona prova e la touche ha funzionato a dovere.

Tanti episodi si sono conclusi con il nulla di fatto per piccole sfumature e Rovigo ha costretto i giocatori del Petrarca ad una affannosa difesa nel tentativo di recuperare la meta di Innocenti (due volte il Rovigo è entrato in area di meta avversaria, ma, in entrambi i casi, un difensore si è interposto tra palla e terreno).

La scelta, pragmatica, di portare a casa un calcio dopo tanti inutili assedi ha pagato e la squadra ha preso fiducia trasformandosi e creando tanta pressione agli avversari.

Man of the match per Matteo Ferro autore di una partita di sostanza, ma il capolavoro della giornata è stato il calcio-passaggio di Davide Duca che ha pescato un lanciato Lorenzo Lubian pronto a sorprendere tutti (per lui oggi, tenendo conto anche quella salvata a difesa del risultato, si dovrebbero contare due mete).

È stata partita aspra come non si vedeva da tempo, ma corretta.

Per Rovigo un aggancio importante in classifica e un altro mattone posato sulla strada dei play-off, ogni prossima partita dovrà essere affrontata con la stessa determinazione e si dovranno ridurre le piccole amnesie che possono dare spazio agli avversari.

La squadra conferma che il suo volto è quello degli uomini che si guadagnano spazio nella vita prendendo tutto a muso duro. Per i tifosi questo è un buon segnale e lattesa è per i prossimi incontri dove si aspettano conferme.

Rovigo ha alzato al cielo lAdige Cup vincendo contro una squadra agguerrita e mai doma.

Marcatori: p.t. 23 meta Innocenti tr. Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) (0-7); 33 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (3-7); 40 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (6-7).

s.t. . 43 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (9-7); 61 Lubian L. (Vea Femi Cz Rovigo) (14-7); 71 Gega meta tr. Sanchez (Petrarca Padova) (14-14); 75 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (17-14); 80 drop Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (20-14).

Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Wilson(74 Calabrese); Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca (76 Lenarduzzi), Basson; Ferro (74  Anouer), De Marchi (64 Folla), Persico; Montauriol, Tumiati (74  Maran); Ceglie (54  Lombardi), Mahoney (cap.), (72 Gatto) Quaglio (62 De Robertis).

all. Roux

Petrarca Padova: Bortolussi; Morsellino, Chillon, Bertetti, Innocenti (  Sanchez); Ansell(  Conforti), Holmes, Targa (cap.); Mathers, Tveraga (  Giusti); Leso, Gega, Furia (  Mercanti).

A disposizione: Damiano, Caporello, Billot e Favaro.

All: Moretti e Salvan

arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS) e Laurenti (Bologna)

quarto uomo: Zucchi (Livorno)





Man of the match: Matteo Ferro (Vea Femi-CZ)

Calciatori: Basson (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 4/6, tr. 0/1 ; Menniti Ippolito (Petrarca) c.p. 0/4, tr. 1/1, Sanchez tr. 1/1.

Note: giornata primaverile, campo in buone condizioni. Spettatori 4.000 circa.

Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4  Petrarca Padova 1

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi