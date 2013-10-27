VEA FEMI-CZ: A CALVISANO FINISCE IN PARIT&Agrave; 28-28

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 84 del 27.10.2013VEA FEMI-CZ: A CALVISANO FINISCE IN PARITÀ 28-28Al Peroni Stadium “San Michele” di Calvisano, il big match tra Cammi e VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta finisce in parità 28-28 con una meta all'ultimo istante firmata da Stefan Basson. Una partita molto combattuta ed estremamente fisica quella di oggi, con le due formazioni che non hanno mai mollato la presa.L'avvio è a favore dei padroni di casa che dopo appena tre minuti dal fischio d'inizio ottengono un piazzato che Haimona non fallisce. Nei minuti successivi i tentativi del Calvisano di sfondare il muro rossoblù risultano vani: la difesa rodigina è pressoché impeccabile. Al 18', dopo un cartellino giallo a Chiesa, Bergamasco dalla piazzola centra i pali per il 3-3 ma Haimona si replica subito dopo portando la sua squadra nuovamente in vantaggio. Il piede di Bergamasco, però, non si fa attendere: al 23' si ritorna in pareggio. I rossoblù tentano di sfruttare la superiorità numerica e la difficoltà dei padroni di casa nelle touche, ma la difesa del Calvisano si rivela efficace. Poco dopo lo scoccare della mezzora Basson porta i rossoblù in vantaggio centrando i pali. Non passano molti minuti e Haimona dalla piazzola segna il pareggio del 9-9. La situazione si sblocca al 39' con Montauriol, oggi con la fascia di capitano, che da una touche veloce recupera l'ovale e segna la prima meta della partita, trasformata da Bergamasco. Calvisano, però, risponde subito: al 41' Vilk inganna la difesa rossoblù e schiaccia l'ovale oltre la linea: Haimona non fallisce dalla piazzola e il primo tempo si chiude sul 16-16.Le squadre tornano in campo decise a lottare su ogni pallone. Come nel primo tempo, i primi punti sono del Calvisano che, sfruttando la superiorità numerica per il giallo fischiato a Quaglio, va in meta al 7' nuovamente con Vilk: Haimona, infallibile, trasforma per il 23-16. Subito dopo Bergamasco ha l'opportunità di accorciare le distanze dalla piazzola ma fallisce il calcio. I rossoblù non mollano, dimostrandosi grintosi e decisi ad oltrepassare la linea di meta. Ma per la marcatura bisogna aspettare il 21' e la volata di Basson: Bergamasco trasforma per il pareggio del 23-23. Pochi istanti dopo il Rovigo ha l'opportunità di passare in vantaggio ma l'estremo rossoblù non centra i pali. Ne approfitta Calvisano con Steyn, che al 28' trova la meta del 28-23. I padroni di casa non mollano, ma i rossoblù non concedono altre opportunità di superare la linea di meta e oppongono una strenua difesa. Gli sforzi dei rodigini sono ben ripagati con una meta di Basson (la seconda personale) all'ultimissimo istante. La trasformazione di Bergamasco s'infrange sul palo e al “San Michele” il match finisce in parità 28-28.Coach Andrea De Rossi, alla fine del match: “Sono soddisfatto perchè al 78' la partita era persa e con la meta di Basson avremmo addirittura potuto vincerla. È stata una partita tutto sommato equilibrata, con tre mete ciascuno e probabilmente un piccolo vantaggio da parte nostra è stato quello di crederci fino in fondo. Sono molto contento della touche, sia in attacco che in difesa i ragazzi hanno rispettato le consegne date in settimana. La mischia chiusa è stata quella con più punti interrogativi, è stato preso di mira Quaglio e di conseguenza il focus era su di lui. Non entro nel merito dei calci di punizione, ma la partita poteva essere gestita in maniera diversa. Un ringraziamento ai tifosi perchè come sempre con questo pubblico sembra di essere a Rovigo. Infine, per gli amanti delle statistiche, il pareggio a Calvisano è un altro risultato che mancava a Rovigo da tempo”.“Per come si era messa la partita sono soddisfatto del risultato – afferma coach Filippo Frati – mi dispiace perchè siamo stati noi a metterla in quella situazione. Comunque giocavamo a Calvisano, un campo nel quale l'anno scorso i gialloneri hanno vinto tutte le partite, per cui prendiamo questi due punti e andiamo avanti pensando che già sabato prossimo siamo chiamati ad un'altra importante prova di maturità”.Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta