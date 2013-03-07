VEA FEMI-CZ: A PRATO PER CONTINUARE A CONVINCERE
di Redazione
07/03/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 105 del 07.03.2013
VEA FEMI-CZ: A PRATO PER CONTINUARE A CONVINCERE
Sabato alle 15,00, a Prato, con diretta televisiva su RAI Sport1, è in programma la quindicesima giornata del Campionato di Eccellenza con la Vea Femi-CZ che affronta i Cavalieri sotto la direzione dellarbitro Mitrea.
Il derby vinto carica i Bersaglieri, ma impoverisce la rosa con Montauriol sicuro assente e Quaglio che, probabilmente, non potrà scendere in campo contro i toscani.
I due giocatori saranno sostituiti da Maran e Lombardi e si dovrebbe registrare il ritorno di Basson nel suo ruolo naturale con Calabrese a guidare la mischia.
La squadra è attesa da una dura battaglia per un incontro che non sarà decisivo, ma che Rovigo vuole affrontare con lo stesso spirito con cui ha affrontato il Petrarca.
Da qui alla fine del campionato, ogni incontro sarà un derby e i rossoblù sanno di dover cogliere tutte le occasioni, che gli si presenteranno, per far punti.
Ad oggi, in attesa della rifinitura di domani, questa la probabile formazione: Basson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Calabrese; Ferro, De Marchi, Persico; Maran, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Gli otto della panchina dovrebbero uscire da questo elenco: Anouer, Gatto, De Robertis, Folla, Pierini, Wilson, Lenarduzzi, Zorzi e Pedrazzi
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
VEA FEMI-CZ: A PRATO PER CONTINUARE A CONVINCERE
VEA FEMI-CZ: A PRATO PER CONTINUARE A CONVINCERE
Redazione