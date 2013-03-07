VEA FEMI-CZ A PRATO PER CONTINUARE A CONVINCERE
di Redazione
07/03/2013
Sabato alle 15,00, a Prato, con diretta televisiva su RAI Sport1, è in programma la quindicesima giornata del Campionato di Eccellenza con la Vea
Femi-CZ che affronta i Cavalieri sotto la direzione dell’arbitro Mitrea.
Il derby vinto carica i Bersaglieri, ma impoverisce la rosa con Montauriol sicuro assente e Quaglio che, probabilmente, non potrà scendere in campo
contro i toscani.
I due giocatori saranno sostituiti da Maran e Lombardi e si dovrebbe registrare il ritorno di Basson nel suo ruolo naturale con Calabrese a guidare la
mischia.
La squadra è attesa da una dura battaglia per un incontro che non sarà decisivo, ma che Rovigo vuole affrontare con lo stesso spirito con cui ha
affrontato il Petrarca.
Da qui alla fine del campionato, ogni incontro sarà un derby e i rossoblù sanno di dover cogliere tutte le occasioni, che gli si presenteranno, per
far punti.
Ad oggi, in attesa della rifinitura di domani, questa la probabile formazione: Basson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Calabrese;
Ferro, De Marchi, Persico; Maran, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Gli otto della panchina dovrebbero uscire da questo elenco: Anouer, Gatto, De
Robertis, Folla, Pierini, Wilson, Lenarduzzi, Zorzi e Pedrazzi
Redazione