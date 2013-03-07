Home VEA FEMI-CZ A PRATO PER CONTINUARE A CONVINCERE

VEA FEMI-CZ A PRATO PER CONTINUARE A CONVINCERE

di Redazione 07/03/2013

VEA FEMI-CZ A PRATO PER CONTINUARE A CONVINCERE



Sabato alle 15,00, a Prato, con diretta televisiva su RAI Sport1, è in programma la quindicesima giornata del Campionato di Eccellenza con la Vea

Femi-CZ che affronta i Cavalieri sotto la direzione dell’arbitro Mitrea.



Il derby vinto carica i Bersaglieri, ma impoverisce la rosa con Montauriol sicuro assente e Quaglio che, probabilmente, non potrà scendere in campo

contro i toscani.



I due giocatori saranno sostituiti da Maran e Lombardi e si dovrebbe registrare il ritorno di Basson nel suo ruolo naturale con Calabrese a guidare la

mischia.



La squadra è attesa da una dura battaglia per un incontro che non sarà decisivo, ma che Rovigo vuole affrontare con lo stesso spirito con cui ha

affrontato il Petrarca.



Da qui alla fine del campionato, ogni incontro sarà un derby e i rossoblù sanno di dover cogliere tutte le occasioni, che gli si presenteranno, per

far punti.



Ad oggi, in attesa della rifinitura di domani, questa la probabile formazione: Basson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Calabrese;

Ferro, De Marchi, Persico; Maran, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Gli otto della panchina dovrebbero uscire da questo elenco: Anouer, Gatto, De

Robertis, Folla, Pierini, Wilson, Lenarduzzi, Zorzi e Pedrazzi







Redazione