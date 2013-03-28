VEA FEMI-CZ: A REGGIO EMILIA PER RIPRENDERE A VINCERE
Sabato a Reggio Emilia lincontro si presenta sotto una duplice veste. Per i rossoblù cè da riscattare la sconfitta dellandata che potrebbe dimostrarsi la chiave di volta in negativo di tutta la stagione e, poi, una vittoria permetterebbe di alimentare la fiammella della speranza che ancora non è spenta.
Il passaggio ai play-off non dipende più solo dai risultati del Rovigo, ma qualche passo falso degli avversari può riaprire la corsa alle semifinali, finché la matematica non dichiarerà chiusa la competizione i Bersaglieri hanno il dovere, anche per il proprio orgoglio, di mettere in campo tutte le energie psico-fisiche disponibili.
Tutto quello che di positivo potranno dimostrare sarà ben accetto dai tifosi; lamore per la squadra non è mai mancato e qualche bella soddisfazione potrà solo far bene a tutto lambiente.
Polla Roux, che in settimana ha annunciato ai giocatori che lanno prossimo non sarà più lallenatore del Rovigo, vuole contribuire a ricostruire la fiducia necessaria ad ottenere i migliori risultati.
Alcune difficoltà legate a infortuni di modesta entità, ma non ancora completamente assorbiti, impediscono di conoscere la formazione che sarà schierata a Reggio Emilia, domani saranno ufficializzati i quindici prescelti e la composizione della panchina.
Lultima formazione schierata comprendeva i seguenti nomi: Wilson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Basson; De Marchi, Folla, Persico; Ferro, Maran; Ceglie, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Gatto, Lombardi, De Robertis, Tumiati, Jones, Calabrese, Pedrazzi e Zorzi..
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
