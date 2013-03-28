VEA FEMI-CZ: A REGGIO EMILIA PER RIPRENDERE A VINCERE

Loading...

28/03/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 115 del 28.03.2013

 

Sabato a Reggio Emilia lincontro si presenta sotto una duplice veste. Per i rossoblù cè da riscattare la sconfitta dellandata che potrebbe dimostrarsi la chiave di volta in negativo di tutta la stagione e, poi, una vittoria permetterebbe di alimentare la fiammella della speranza che ancora non è spenta.

Il passaggio ai play-off non dipende più solo dai risultati del Rovigo, ma qualche passo falso degli avversari può riaprire la corsa alle semifinali, finché la matematica non dichiarerà chiusa la competizione i Bersaglieri hanno il dovere, anche per il proprio orgoglio, di mettere in campo tutte le energie psico-fisiche disponibili.

Tutto quello che di positivo potranno dimostrare sarà ben accetto dai tifosi; lamore per la squadra non è mai mancato  e qualche bella soddisfazione potrà solo far bene a tutto lambiente.

Polla Roux, che in settimana ha annunciato ai giocatori che lanno prossimo non sarà più lallenatore del Rovigo, vuole contribuire a ricostruire la fiducia necessaria ad ottenere i migliori risultati.

Alcune difficoltà legate a infortuni di modesta entità, ma non ancora completamente assorbiti, impediscono di conoscere la formazione che sarà schierata a Reggio Emilia, domani saranno ufficializzati i quindici prescelti e la composizione della panchina.

Lultima formazione schierata comprendeva i seguenti nomi: Wilson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Basson; De Marchi, Folla, Persico; Ferro, Maran; Ceglie, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Gatto, Lombardi, De Robertis, Tumiati, Jones, Calabrese, Pedrazzi e Zorzi..

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

