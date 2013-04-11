VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 122 del 11.04.2013

VEA FEMI-CZ: A ROMA CONTRO LE FIAMME ORO SERVE SOLO LA VITTORIA

Per sostituire Matteo Ferro, infortunatosi domenica contro il Viadana, è stato inserito nella lista dei convocati Matteo Davide Maran.

La giovane seconda linea rodigina è un altro dei tanti giocatori che Polla Roux ha chiamato a dare un contributo alla prima squadra nellottica di una crescita del vivaio locale che contribuisca ad arricchire di qualità e di rodiginità il team rossoblù.

Senza dimenticare i giocatori più esperti, i giovani schierati in questo campionato hanno dimostrato carattere e qualità tecniche e la prova sfoderata contro il Viadana è stata esemplare.

Sabato, contro le Fiamme Oro, servirà unaltra prova maiuscola, di tutta la squadra, per mantenere inalterate le probabilità di giungere ai play-off.

La squadra romana, formata da tanti giovani di qualità, è cresciuta, nel corso dellanno, sotto la guida sapiente di Pasquale Presutti, fornendo prove sempre più convincenti.

Per batterli sarà necessario dare fondo a tutto lo spirito battagliero dei Bersaglieri e mantenere, per tutto lincontro, una intensità elevatissima conservando disciplina e rigore.

La formazione sarà decisa a Roma dopo aver provato il campo in sintetico sede di gara.

Questo lelenco dei ventiquattro giocatori che domani mattina partiranno per Roma dove alle 16,00 sarà effettuata la rifinitura e la scelta dei quindici e della panchina: Bacchetti, Basson, Calabrese, Ceglie, Datola, De Marchi, Duca, Folla, Gatto, Gerber, Jones, Lenarduzzi, Lombardi, Lubian E., Mahoney, Maran, Menon, Persico, Quaglio, Tumiati, Van Niekerk, Wilson, Zanirato e Zorzi.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta