VEA FEMI-CZ: A ROMA CONTRO LE FIAMME ORO SERVE SOLO LA VITTORIA
di Redazione
11/04/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 122 del 11.04.2013
Per sostituire Matteo Ferro, infortunatosi domenica contro il Viadana, è stato inserito nella lista dei convocati Matteo Davide Maran.
La giovane seconda linea rodigina è un altro dei tanti giocatori che Polla Roux ha chiamato a dare un contributo alla prima squadra nellottica di una crescita del vivaio locale che contribuisca ad arricchire di qualità e di rodiginità il team rossoblù.
Senza dimenticare i giocatori più esperti, i giovani schierati in questo campionato hanno dimostrato carattere e qualità tecniche e la prova sfoderata contro il Viadana è stata esemplare.
Sabato, contro le Fiamme Oro, servirà unaltra prova maiuscola, di tutta la squadra, per mantenere inalterate le probabilità di giungere ai play-off.
La squadra romana, formata da tanti giovani di qualità, è cresciuta, nel corso dellanno, sotto la guida sapiente di Pasquale Presutti, fornendo prove sempre più convincenti.
Per batterli sarà necessario dare fondo a tutto lo spirito battagliero dei Bersaglieri e mantenere, per tutto lincontro, una intensità elevatissima conservando disciplina e rigore.
La formazione sarà decisa a Roma dopo aver provato il campo in sintetico sede di gara.
Questo lelenco dei ventiquattro giocatori che domani mattina partiranno per Roma dove alle 16,00 sarà effettuata la rifinitura e la scelta dei quindici e della panchina: Bacchetti, Basson, Calabrese, Ceglie, Datola, De Marchi, Duca, Folla, Gatto, Gerber, Jones, Lenarduzzi, Lombardi, Lubian E., Mahoney, Maran, Menon, Persico, Quaglio, Tumiati, Van Niekerk, Wilson, Zanirato e Zorzi.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
