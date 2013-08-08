Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: ADDIO A RENATO SARTORI

Redazione Avatar

di Redazione

08/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 33 del 08.08.2013

VEA FEMI-CZ: ADDIO A RENATO SARTORI

 

A 75 anni è scomparso all'improvviso Renato Sartori, due volte campione d'Italia con la Rugby Rovigo.

La Società Rugby Rovigo Delta, il Presidente Francesco Zambelli e tutta la famiglia del rugby sono vicini alla moglie, sig.ra Ermis, e alla figlia Elfi in questo triste momento.

Renato, uomo stimato da tutti, con la maglia rossoblù aveva vinto lo scudetto nelle stagioni 1961-62 e 1962-63.

La cerimonia funebre si svolgerà domani, venerdì 9 agosto, nella Chiesa della Commenda alle 16:00.

 
 
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LA SELEZIONE U18 DOMANI A CAPE TOWN CONTRO WESTERN PROVINCE

Articolo Successivo

RABODIRECT PRO12, LE ITALIANE IN CAMPO DA SABATO 7 SETTEMBRE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019