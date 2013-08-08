VEA FEMI-CZ: ADDIO A RENATO SARTORI
di Redazione
08/08/2013
VEA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 33 del 08.08.2013
VEA FEMI-CZ: ADDIO A RENATO SARTORI
A 75 anni è scomparso all'improvviso Renato Sartori, due volte campione d'Italia con
Renato, uomo stimato da tutti, con la maglia rossoblù aveva vinto lo scudetto nelle stagioni 1961-62 e 1962-63.
La cerimonia funebre si svolgerà domani, venerdì 9 agosto, nella Chiesa della Commenda alle 16:00.
