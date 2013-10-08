VEA FEMI-CZ: AL BATTAGLINI IL PRIMO MATCH DEL TROFEO ECCELLENZA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 73 del 08.10.2013VEA FEMI-CZ: AL BATTAGLINI IL PRIMO MATCH DEL TROFEO ECCELLENZASi giocherà allo Stadio "Mario Battaglini" di Rovigo la partita inaugurale del Trofeo Eccellenza, che vedrà la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affrontare il Petrarca Padova._*D*__*omenica*__*13 ottobre*__*2013*_ sarà quindi il "Battaglini" il teatro del primo derby di stagione, il cui fischio d'inizio sarà alle 16.Da domani saranno disponibili in prevendita i biglietti per assistere al match. Potranno essere acquistati alla Segreteria dello Stadio (aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, e in via eccezionale anche sabato 12 ottobre 2013 dalle 9 alle 12), alla Club House "Casetta Rossoblù" e al Caffè Molinari di Piazza Vittorio Emanuele II.Questi i prezzi dei singoli biglietti:Tribuna Est e Ovest INTERO*Euro**14*Tribuna Est e Ovest RIDOTTO DONNA*Euro**10*Tribuna Est e Ovest RIDOTTO RAGAZZI 16-18 ANNI*Euro**5*Tribuna Est e Ovest RIDOTTO OVER 75ANNI *Euro**5*Tribuna Ovest ZONA VIP* **Euro**30*Si ricorda inoltre che ai portatori di invalidità al 100% è concesso di acquistare il biglietto ridotto a*Euro 5* inSegreteria, entro il giorno antecedente la partita, previa presentazione del tesserino di invalidità. Ai portatori di handicap in carrozzina e proprio accompagnatore, come consuetudine, è concessa l'entrata gratuita nel limite massimo dei posti disponibili a loro riservati (si consiglia la prenotazione del posto in segreteria)._Solo fino a__domenica_ sarà ancora possibile acquistare l'abbonamento per l'intera stagione rossoblù, con lo*sconto di**Euro**10* su qualsiasi tipologia.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta