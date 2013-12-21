Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: AL BATTAGLINI IL ROVIGO VINCE 40-17 CONTRO PRATO

Redazione Avatar

di Redazione

21/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO




Genitli colleghi e redazioni,
in allegato alcuni scatti del match tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e
I Cavalieri Prato disputato questo pomeriggio allo Stadio "Mario
Battaglini" di Rovigo.
Cordiali saluti e buon lavoro

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd vicino alla Primavera e al suo atleta infortunatosi durante la gara di ieri

Articolo Successivo

[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME BATTONO IL SAN DONA' 33 A 25 E AGGUANTANO IL SETTIMO POSTO (TABELLINO)

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019