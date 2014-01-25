VEA FEMI-CZ: AL BATTAGLINI, ROVIGO ANNIENTA PADOVA 39-0
di Redazione
25/01/2014
Gentili colleghi e redazioni,
in allegato alcune fotografie relative al derby tra VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta e Petrarca Padova andato in scena oggi pomeriggio allo
Stadio "Mario Battaglini" di Rovigo.
Buon lavoro e cordiali saluti
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Articolo Successivo
[cronaca] VEA FEMI-CZ: AL BATTAGLINI, ROVIGO ANNIENTA PADOVA 39-0
Redazione