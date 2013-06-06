Loading...

VEA FEMI-CZ: ANDREA POZZI PILONE DESTRO PER ROVIGO

06/06/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 9 del 06.06.2013

VEA FEMI-CZ: ANDREA POZZI PILONE DESTRO PER ROVIGO

 

Viene arricchito con un nuovo giocatore il pacchetto di mischia della Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta e arriva così un altro pilone in casa rossoblù.

Andrea Pozzi, 187 cm per 122 kg, nato a Pesaro il 21 luglio del 1988, ha firmato il contratto con la Società del Presidente Francesco Zambelli

Nel suo percorso di crescita, dopo gli inizi a Pesaro, si riscontrano tre anni a Noceto, l’esperienza con i Crociati ed a L’Aquila ed il passaggio per Prato.

Un giocatore del quale Frati conosce bene le caratteristiche che fanno di questo pilone destro un atleta con ottima posizione in mischia chiusa e, contemporaneamente, anche mobile nel gioco aperto.

Le 19 apparizioni nella scorsa annata a Prato l’hanno fatto crescere in esperienza ed il giocatore si sta avvicinando ad una maturazione sempre più convincente.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

