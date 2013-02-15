Loading...

VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATI I QUINDICI PER LA PARTITA DI ROMA

Redazione Avatar

di Redazione

15/02/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 94 del 15.02.2013

 

Roux ha fatto le sue scelte  ed ha comunicato ai giocatori i nomi dei quindici che scenderanno in campo a Roma.

Confermati Calabrese alla mischia e Ciochina in seconda linea, rispetto a domenica ritornano in campo dal primo minuto Bacchetti, Duca e Quaglio. Per la prima volta a referto Sebastiano Folla.

Questa la formazione annunciata al termine della rifinitura: Basson; Zorzi, Menon, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Calabrese; Ferro, De Marchi, Persico; Montauriol, Ciochina; Lombardi, Mahoney, Quaglio. A disposizione: Anouer, De Robertis, Ceglie, Tumiati, Wilson, Zanirato, Lenarduzzi e Folla.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi


