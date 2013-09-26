Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATO IL XV PER VIADANA

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 67 del 26.09.2013

VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATO IL XV PER VIADANA

La VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta si prepara per la prima trasferta stagionale: sabato alle 16, allo Stadio Zaffanella, i rossobl
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 091-2013

Articolo Successivo

[FIAMME ORO] SABATO A PONTE GALERIA ARRIVANO I CAMPIONI D'ITALIA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019