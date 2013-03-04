Loading...

VEA FEMI-CZ: ARCHIVIATO IL DERBY SI PENSA AL PRATO

Redazione

di Redazione

04/03/2013

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 103 del 04.03.2013

 

VEA FEMI-CZ: ARCHIVIATO IL DERBY SI PENSA AL PRATO

 

Consegnato alla storia il 150° derby, che ha permesso ai rossoblù di agganciare il Petrarca al quarto posto, il Rovigo cura le ferite e comincia a preparare la trasferta di sabato prossimo a Prato.

Contro i Cavalieri sarà ancora una volta una partita dura, tutto quel che ci vuole per questi Bersaglieri che nelle difficoltà si esaltano.

In infermeria, oltre a Nicola Quaglio che dovrà saltare un paio di turni per una frattura al setto nasale, il caso che tiene lo staff in ansia è quello di Jeff Montauriol sottoposto oggi ad indagine radiologica che ha evidenziato una lussazione al primo metacarpo con sospetto di frattura. Domani, martedì, è prevista una visita specialistica per definire la prognosi.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi


