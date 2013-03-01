Home Senza categoria VEA FEMI-CZ: BASSON ALLA MISCHIA E RIENTRA VAN NIEKERK PER IL DERBY n. 150

VEA FEMI-CZ: BASSON ALLA MISCHIA E RIENTRA VAN NIEKERK PER IL DERBY n. 150

di Redazione 01/03/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

VEA FEMI-CZ: BASSON ALLA MISCHIA E RIENTRA VAN NIEKERK



Domenica alle 15,00, a Rovigo, allo Stadio Mario Battaglini, è in programma il derby n. 150 tra le due rivali di sempre: Rovigo (Vea Femi-CZ) e

Petrarca.

Ad assistere a questo incontro sono stati invitati diversi dirigenti sportivi e tutti i giocatori delle due squadre che il 9 febbraio scorso hanno

ricevuto a Roma il riconoscimento del cap quali Azzurri d’Italia.

L’incontro è, come sempre, atteso nelle due città, sia perché riveste una particolare importanza quale viatico verso i play-off, sia perché lo

scontro tra queste due magnifiche realtà del rugby italiano ha sempre rivestito il ruolo della partita che può dar senso ad un intero campionato.

Il tecnico Polla Roux chiede ai suoi giocatori un passo avanti rispetto alle ultime prestazioni. Gli stimoli che può dare questa sfida sono unici e

le sensazioni che ci si può regalare rimangono per sempre.

Rientra, dopo la squalifica presa in Amlin Challenge Cup, Joe Van Niekerk a fare reparto con il sorprendente Francesco Menon. Novità in mediana dove

viene schierata la coppia Basson-Duca con Wilson estremo.

Ad oggi, in attesa della rifinitura di domani, questa la probabile formazione: Wilson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Basson; Ferro,

De Marchi, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Quaglio. Gli otto della panchina dovrebbero uscire da questo elenco: Gatto, Lombardi, De

Robertis, Maran, Anouer, Folla, Calabrese, Lenarduzzi e Zorzi.





Condividi Facebook Twitter Whatsapp