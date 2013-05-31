VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 3 del 31.05.2013

VEA FEMI-CZ: BORSI RINFORZA LA PRIMA LINEA DEL ROVIGO

Continuano le attenzioni della dirigenza della Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta per la prima linea e dopo Roan un altro pilone viene aggregato ai rossoblù.

Alessandro Borsi, 190 cm per 120 kg, nato a Sondalo il 15 ottobre del 1987, ha firmato il contratto che lo lega ai destini dei Bersaglieri.

Il giocatore, apprezzato dai tecnici Frati e De Rossi per le sue qualità tecniche e fisiche, esce da una buona annata in cui è stato presente, complessivamente, in 26 incontri tra Eccellenza ed Amlin Challenge Cup.

Originariamente pilone destro, ha saputo dare il meglio di sé a sinistra ove si è sempre migliorato grazie alla serietà, all'affidabiltà ed alla buona propensione al sacrificio ed al lavoro.

Felicissimo di iniziare questa nuova avventura a Rovigo cercherà di dimostrare sul campo di aver meritato la fiducia della dirigenza e potrà, nello stesso tempo, guadagnare anche la stima dei tifosi del Rovigo.

Con questa scelta si conferma l'obbiettivo di disporre di due prime linee titolari completamente intercambiabili.

In sede, per le foto di rito con il Presidente Francesco Zambelli e il Direttore Generale Pietro Reale, anche il preparatore atletico Tommaso Boldrini che nei giorni scorsi aveva già raggiunto un accordo con la Società.