VEA FEMI-CZ: Buone feste

[email protected]

Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli e laSocietà tutta, esprimono i loro più sinceri auguri per un felice Natalee un buon anno nuovo.E a questo link il messaggio di auguri realizzato da Try Entertainmentin collaborazione con la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta:--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.