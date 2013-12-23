VEA FEMI-CZ: Buone feste
di Redazione
23/12/2013
Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli e la
Società tutta, esprimono i loro più sinceri auguri per un felice Natale
e un buon anno nuovo.
E a questo link il messaggio di auguri realizzato da Try Entertainment
in collaborazione con la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta:
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
Federleague, il presidente Massitti: «Per noi è stato uno splendido 2013»
Redazione