VEA FEMI-CZ: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2013/2014
di Redazione
27/08/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 43 del 27.08.2013
VEA FEMI-CZ: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2013/2014
Prosegue la campagna abbonamenti della Rugby Rovigo Delta per l’imminente Campionato d’Eccellenza 2013/2014.
Da quest'anno i tifosi potranno acquistare gli abbonamenti, oltre che alla Segreteria di viale Alfieri, anche in diverse attività commerciali del centro cittadino:
Bar “Fuori dal Comune” (Vicolo Zanella, 6)
Bar Venezze (Corso del Popolo, 243)
Basilico Cucina & Dispensa (Via Nicola Badaloni, 21)
Bice.osteria trattoria (Piazza Merlin, 35) e Bice.rin (Via Renato Otello Pighin)
Caffè Miani (Via Giovanni Miani, 47)
Caffè Molinari (Piazza Vittorio Emanuele II, 2)
Casetta Rossoblù (Viale della Costituzione, 51)
Dal Moro (Corso del popolo, 163)
Engage Rugby Store (Via Giovanni Miani, 44)
Forum (Viale Regina Margherita, 7)
Hostaria La Zestea (Via X Luglio, 6)
Swatch Store (Piazza Vittorio Emanuele II, 28)
Taverna del Pittore (Via Nicola Badaloni, 25)
Tabaccheria Garibaldi (Piazza Garibaldi, 4)
33VIANGELI (Via Angeli, 33)
Ogni punto vendita è riconoscibile dall’apposita locandina, campeggiata dal testimonial Luke Mahoney capitano della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Nei punti vendita verrà chiesto il nome e un recapito (numero telefonico o indirizzo mail) di chi intende acquistare l’abbonamento.
L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere maggiormente il centro cittadino e le sue attività commerciali nella grande famiglia rossoblù, rendendo più agevole l'acquisto dell'abbonamento.
Un sincero grazie agli esercenti che hanno dato il loro sostegno all'iniziativa!
Questi i prezzi degli abbonamenti annuali per seguire le partite casalinghe della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta del Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/2014 e del Trofeo Eccellenza.
VIP in tribuna OVEST centrale: 300 euro
Tribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) interi: 120 euro
Tribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) ridotti DONNE: 100 euro
Tribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) ridotti RAGAZZI 16-18 anni: 30 euro
Tribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) interi SOCI POSSE: 100 euro
Tribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) ridotti DONNE POSSE: 80 euro
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Articolo Precedente
Rugby Città di Frascati Ssd, il neo preparatore Diana: «I ragazzi della B e dell'Under 18 sono già ad un buon livello»
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: CALENDARIO TROFEO ECCELLENZA
Redazione