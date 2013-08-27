VEA FEMI-CZ: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2013/2014

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 43 del 27.08.2013VEA FEMI-CZ: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2013/2014Prosegue la campagna abbonamenti della Rugby Rovigo Delta per l’imminente Campionato d’Eccellenza 2013/2014.Da quest'anno i tifosi potranno acquistare gli abbonamenti, oltre che alla Segreteria di viale Alfieri, anche in diverse attività commerciali del centro cittadino:Bar “Fuori dal Comune” (Vicolo Zanella, 6)Bar Venezze (Corso del Popolo, 243)Basilico Cucina & Dispensa (Via Nicola Badaloni, 21)Bice.osteria trattoria (Piazza Merlin, 35) e Bice.rin (Via Renato Otello Pighin)Caffè Miani (Via Giovanni Miani, 47)Caffè Molinari (Piazza Vittorio Emanuele II, 2)Casetta Rossoblù (Viale della Costituzione, 51)Dal Moro (Corso del popolo, 163)Engage Rugby Store (Via Giovanni Miani, 44)Forum (Viale Regina Margherita, 7)Hostaria La Zestea (Via X Luglio, 6)Swatch Store (Piazza Vittorio Emanuele II, 28)Taverna del Pittore (Via Nicola Badaloni, 25)Tabaccheria Garibaldi (Piazza Garibaldi, 4)33VIANGELI (Via Angeli, 33)Ogni punto vendita è riconoscibile dall’apposita locandina, campeggiata dal testimonial Luke Mahoney capitano della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Nei punti vendita verrà chiesto il nome e un recapito (numero telefonico o indirizzo mail) di chi intende acquistare l’abbonamento.L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere maggiormente il centro cittadino e le sue attività commerciali nella grande famiglia rossoblù, rendendo più agevole l'acquisto dell'abbonamento.Un sincero grazie agli esercenti che hanno dato il loro sostegno all'iniziativa!Questi i prezzi degli abbonamenti annuali per seguire le partite casalinghe della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta del Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/2014 e del Trofeo Eccellenza.VIP in tribuna OVEST centrale: 300 euroTribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) interi: 120 euroTribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) ridotti DONNE: 100 euroTribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) ridotti RAGAZZI 16-18 anni: 30 euroTribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) interi SOCI POSSE: 100 euroTribuna EST e tribuna OVEST (esclusa zona VIP) ridotti DONNE POSSE: 80 euroUfficio StampaSilvia Stievanomob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta