VEA FEMI-CZ: CDA E INCONTRO CON IL SINDACO
di Redazione
10/09/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 55 del 10.09.2013
VEA FEMI-CZ: CDA E INCONTRO CON IL SINDACO
Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, ha convocato per domani mercoled
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 55 del 10.09.2013
VEA FEMI-CZ: CDA E INCONTRO CON IL SINDACO
Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, ha convocato per domani mercoled
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: ERRATA CORRIGE - CDA E INCONTRO CON IL SINDACO
Articolo Successivo
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO ITALIA2 - II TURNO
Redazione