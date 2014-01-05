VEA FEMI-CZ: CON IL 33-0 SUL SAN DON&Agrave; CONTINUANO LE VITTORIE DEI BERSAGLIERI

VEA FEMI-CZ: CON IL 33-0 SUL SAN DONÀ CONTINUANO LE VITTORIE DEI BERSAGLIERI
di Redazione
05/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 121 del 05.01.2014
VEA FEMI-CZ: CON IL 33-0 SUL SAN DONÀ CONTINUANO LE VITTORIE DEI BERSAGLIERI
