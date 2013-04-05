VEA FEMI-CZ: CON IL VIADANA SERVE SOLO LA VITTORIA
di Redazione
05/04/2013
VEA FEMI-CZ: CON IL VIADANA SERVE SOLO LA VITTORIA
Domenica alle 15.00, con la direzione del sig. Liperini di Livorno, la Vea Femi-CZ ospita al Battaglini il Rugby Viadana per una partita che ammette un solo risultato utile ai fini della classifica: la vittoria.
I rossoblù sanno che il loro destino non è più solo nelle loro mani in quanto laccesso ai play-off dipenderà anche dai risultati che otterranno, da qui allo scontro nellultima giornata, il Petrarca ed il Mogliano, ma vogliono tenere aperta la porta alla speranza e faranno di tutto per dare un dispiacere alla squadra che in questa stagione ha conosciuto una sola volta lamarezza della sconfitta.
Il Viadana, rientrato in Eccellenza dopo lesperienza in Celtic League, ha dimostrato di essere squadra quadrata, ricca di giocatori validi sia sotto laspetto fisico che sotto quello tecnico, organizzata in ogni reparto e, se pur aggrappata ad un gioco utilitaristico, capace anche di sorprendere gli avversari con iniziative improvvise (basti ricordare i primi minuti con il Calvisano allandata).
Per frenare la forza di questa corrazzata, Rovigo si affiderà allaggressività dei suoi giocatori chiamando a far quadrato ogni reparto.
Durante la settimana Polla Roux ha alternato tutti i giocatori disponibili studiando varie soluzioni, ma la formazione è legata a tanti fattori che si evolvono giorno dopo giorno e solo domani sarà comunicata ai giocatori.
È probabile, anche, che alcuni ruoli non saranno decisi fino al momento di consegnare il foglio gara allarbitro, perché in un incontro di questa difficoltà necessitano giocatori pronti a rispondere alla chiamata del tecnico, anche se per un tempo parziale, senza esitazione.
Questo lelenco dei probabili convocati: Bacchetti, Basson, Calabrese, Ceglie, De Marchi, Duca, Ferro, Folla, Gatto, Gerber, Jones, Lombardi, Lubian E., Mahoney, Menon, Montauriol, Pedrazzi, Persico, Quaglio, Tumiati, Van Niekerk, Wilson, Zanirato e Zorzi.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione