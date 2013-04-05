VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 118 del 05.04.2013

VEA FEMI-CZ: CON IL VIADANA SERVE SOLO LA VITTORIA

Domenica alle 15.00, con la direzione del sig. Liperini di Livorno, la Vea Femi-CZ ospita al Battaglini il Rugby Viadana per una partita che ammette un solo risultato utile ai fini della classifica: la vittoria.

I rossoblù sanno che il loro destino non è più solo nelle loro mani in quanto laccesso ai play-off dipenderà anche dai risultati che otterranno, da qui allo scontro nellultima giornata, il Petrarca ed il Mogliano, ma vogliono tenere aperta la porta alla speranza e faranno di tutto per dare un dispiacere alla squadra che in questa stagione ha conosciuto una sola volta lamarezza della sconfitta.

Il Viadana, rientrato in Eccellenza dopo lesperienza in Celtic League, ha dimostrato di essere squadra quadrata, ricca di giocatori validi sia sotto laspetto fisico che sotto quello tecnico, organizzata in ogni reparto e, se pur aggrappata ad un gioco utilitaristico, capace anche di sorprendere gli avversari con iniziative improvvise (basti ricordare i primi minuti con il Calvisano allandata).

Per frenare la forza di questa corrazzata, Rovigo si affiderà allaggressività dei suoi giocatori chiamando a far quadrato ogni reparto.

Durante la settimana Polla Roux ha alternato tutti i giocatori disponibili studiando varie soluzioni, ma la formazione è legata a tanti fattori che si evolvono giorno dopo giorno e solo domani sarà comunicata ai giocatori.

È probabile, anche, che alcuni ruoli non saranno decisi fino al momento di consegnare il foglio gara allarbitro, perché in un incontro di questa difficoltà necessitano giocatori pronti a rispondere alla chiamata del tecnico, anche se per un tempo parziale, senza esitazione.

Questo lelenco dei probabili convocati: Bacchetti, Basson, Calabrese, Ceglie, De Marchi, Duca, Ferro, Folla, Gatto, Gerber, Jones, Lombardi, Lubian E., Mahoney, Menon, Montauriol, Pedrazzi, Persico, Quaglio, Tumiati, Van Niekerk, Wilson, Zanirato e Zorzi.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi