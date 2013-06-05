Loading...

VEA FEMI-CZ: CON LA FIRMA DI BILLY NGAWINI FORMATO UN TRIANGOLO ALLARGATO DI VALORE ASSOLUTO

Redazione

di Redazione

05/06/2013

Ngawini_e_Presidente_Zambelli.jpg

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 7 del 05.06.2013

VEA FEMI-CZ: CON LA FIRMA DI BILLY NGAWINI FORMATO UN TRIANGOLO ALLARGATO DI VALORE ASSOLUTO 

Ai tanti ottimi giocatori confermati ed in arrivo si aggiunge un nuovo accordo che porterà a Rovigo Billy Ngawini, uno dei giocatori più forti di tutto il campionato di Eccellenza, in grado di cambiare l’esito di una partita in pochi secondi, che va a comple tare un reparto, il triangolo allargato, fondamentale per fi! nalizzar e il gioco d’attacco della squadra.

Quest’ultimo è un tassello molto importante e comincia a delinearsi la formazione che il prossimo anno difenderà i colori rossoblù.

Con Basson estremo e Bortolussi e Ngawini alle ali, il pubblico rodigino può sperare di assistere ad incontri di grande spettacolarità, ma anche, e soprattutto, vincenti.

Billy Ngawini, nato a Auckland (Nuova Zelanda) il 24 agosto 1981, 168 cm per 88 kg, gioca prevalentemente all’ala; nella stagione scorsa ha accu mulato il maggior minutaggio di tutta la sua squadra disputa! ndo, com plessivamente, 28 incontri, tra campionato ed Amlin Challenge Cup, dimostrando sempre qualità incredibili con cambio di passo repentini, velocità di corsa e di lettura della difesa avversaria e grande carattere che ne fanno un trascinatore grazie anche alla leadership che è in grado di esprimere.

Il giocatore ha scelto Rovigo, pur avendo molte alternative, aderendo al progetto messo in piedi dalla dirigenza e dai due tecnici.

Da parte loro, Frati e De Rossi sono entusiasti di continuare con lui il percorso iniziato tre anni fa.

Vea Femi-Cz Rugby Ro! vigo Del ta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

