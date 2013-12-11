VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA NALIN

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 104 del 11.12.2013VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA NALINIl Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli, e laSocietà tutta esprimono le loro più sincere condoglianze alla famigliaNalin per la prematura scomparsa di Massimo, 36 anni, ex giocatore edallenatore nei settori giovanili della Monti Rugby Rovigo Junior e delBadia.I funerali si terranno venerdì alle ore 15:30 presso la chiesa di SanFrancesco, con partenza dall'Ospedale Civile alle ore 15.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.