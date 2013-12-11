Loading...

VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA NALIN

Redazione Avatar

di Redazione

11/12/2013

TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 104 del 11.12.2013

VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA NALIN

Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli, e la
Società tutta esprimono le loro più sincere condoglianze alla famiglia
Nalin per la prematura scomparsa di Massimo, 36 anni, ex giocatore ed
allenatore nei settori giovanili della Monti Rugby Rovigo Junior e del
Badia.

I funerali si terranno venerdì alle ore 15:30 presso la chiesa di San
Francesco, con partenza dall'Ospedale Civile alle ore 15.

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



