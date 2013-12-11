VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA NALIN
11/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 104 del 11.12.2013
VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA NALIN
Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli, e la
Società tutta esprimono le loro più sincere condoglianze alla famiglia
Nalin per la prematura scomparsa di Massimo, 36 anni, ex giocatore ed
allenatore nei settori giovanili della Monti Rugby Rovigo Junior e del
Badia.
I funerali si terranno venerdì alle ore 15:30 presso la chiesa di San
Francesco, con partenza dall'Ospedale Civile alle ore 15.
