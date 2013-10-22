Loading...

VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA PEDRAZZI

Redazione Avatar

di Redazione

22/10/2013

TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 82 del 22.10.2013

VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA PEDRAZZI

Ci scusiamo con la famiglia Pedrazzi peraver erroneamente chiamato Fabrizio con un altro nome. La Società rinnova le più sincere condoglianze.

Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, e la Società
tutta esprimono le più sentitecondoglianze all'ex rossoblù Roberto
Pedrazzie alla sua famiglia per la prematura scomparsa del fratello
Fabrizio.

Redazione

Redazione

