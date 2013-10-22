VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA PEDRAZZI
di Redazione
22/10/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 82 del 22.10.2013
VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA PEDRAZZI
Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, e la Società
tutta esprimono le più sentitecondoglianze all'ex rossoblù Roberto
Pedrazzie alla sua famiglia per la prematura scomparsa del fratello
Maurizio.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
