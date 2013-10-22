Loading...

VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA PEDRAZZI

22/10/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 82 del 22.10.2013

VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA PEDRAZZI

Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, e la Società
tutta esprimono le più sentitecondoglianze all'ex rossoblù Roberto
Pedrazzie alla sua famiglia per la prematura scomparsa del fratello
Maurizio.

