VEA FEMI-CZ: CONDOGLIANZE ALLE FAMIGLIE CIGARINI E DE STEFANI
di Redazione
11/10/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 75 del 11.10.2013
VEA FEMI-CZ:CONDOGLIANZE ALLE FAMIGLIE CIGARINIE DE STEFANI
In memoria di Alberto Cigarini, giovane rugbista di Parma tragicamente
scomparso in Florida per un malore, il Presidente della F.I.R. Alfredo
Gavazzi ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato nel
week-end sui campi di tutta Italia. Così avverrà anche a Rovigo allo
Stadio "Mario Battaglini" domenica alle 16, in occasione della prima
giornata di Trofeo Eccellenza, che vedrà in campo la VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta contro il Petrarca Padova.
La Società Rugby Rovigo Delta si unisce al resto del mondo ovale
italiano nel porre le più sentite condoglianze alla famiglia di Alberto.
Il Club di Viale Alfieri, inoltre, si stringe attorno alla famiglia di
Lorenzo De Stefani, ex rossoblù scomparso qualche giorno fa che ha
militato quattro volte con la maglia del Rovigo tra la fine degli anni
Settanta e l'inizio degli anni Ottanta.
Redazione