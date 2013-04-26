VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 132 del 26.04.2013

VEA FEMI-CZ: CONFERMATA LA FORMAZIONE

Per lultimo incontro casalingo di questo campionato, Polla Roux ripresenta una squadra ricca di giovani e completata dai suoi tre giocatori di maggiore esperienza: Basson, Gerber e Mahoney.

Lassenza di De Marchi viene compensata con lesordio da titolare al n. 8 di Sebastiano Folla che negli intenti di inizio anno era destinato a condividere il ruolo con Matteo Ferro.

La giovane terza linea friulana, che sabato aveva giocato a due giorni dalla laurea, ha superato limpasse della lunga convalescenza e sta accumulando minuti su minuti di preziosa esperienza di campo che lo aiuterà a costruirsi una sua personalità sportiva che già, comunque, comincia ad intravvedersi.

Dai tanti i giovani in squadra il tecnico si aspetta quella carica di entusiasmo necessaria ad affrontare una squadra attrezzata come il Calvisano.

Per la prima volta Rovigo dispone della testa di mischia pensata in sede di approntamento dellorganico.

Non tutti i sei uomini di prima linea hanno nelle gambe lintero incontro, ma lopportunità di gestirli coi cambi verrà sfruttata dal tecnico rossoblù per garantire in tutto lincontro il giusto mix di esperienza e condizione atletica.

Lincontro si presenta interessante e da non perdere; ci vorrà una prova maiuscola e senza la minima sbavatura per contrastare una formazione che, già forte della conquista dello scudetto lo scorso anno, è riuscita ad mettere insieme giocatori di grande presenza fisica e con un bagaglio di esperienza, anche internazionale, di tutto rispetto, arricchito inoltre da un tecnico tra i più considerati dItalia e con la panchina delle Zebre già a sua disposizione.

Confermate le scelte obbligate della vigilia è stata annunciata la seguente formazione: Basson; Zorzi, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; Folla, Lubian E., Persico; Jones, Maran; Gerber, Mahoney, Quaglio. A disposizione: Ceglie, Lombardi, Gatto, Anouer, Calabrese, Zanirato, Pavanello, Tumiati.

