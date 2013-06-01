VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 4 del 01.06.2013

VEA FEMI-CZ: CONFERMATI LORENZO LUBIAN E MATTEO MARAN

Dopo i nuovi arrivi è arrivato il momento delle prime conferme. I due rodigini doc Lorenzo Lubian e Matteo Davide Maran hanno firmato il contratto che li lega alla Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta per il prossimo campionato.

Una conferma, quella dei due rossoblù, che premia due giocatori che, anche se limitati da alcuni infortuni, hanno saputo comportarsi da veterani quando ne hanno avuto l’occasione.

Il loro apporto, nel prossimo campionato, sarà fondamentale.

