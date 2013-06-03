VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 5 del 03.06.2013

VEA FEMI-CZ: CONFERMATO ANDREA DE MARCHI, ARRIVANO MARCO FRATI E GIUSEPPE BOGGIANI

Continua il lavoro della dirigenza della Vea Femi-Cz per consegnare ai tecnici incaricati, Filippo Frati e Andrea De Rossi, un gruppo di giocatori tecnicamente preparato, forte fisicamente e mentalmente , ben assortito ed equilibrato nei diversi ruoli.

Il Presidente Francesco Zambelli ha concretizzato l’accordo per mantenere a Rovigo uno dei giocatori più positivi della scorsa annata.

Andrea De Marchi, nato a Rovigo il 29 maggio 1992, 187 cm di altezza per 100 kg. di peso, che i compagni di squadra avevano indicato per concorrere al riconoscimento di migliore giocatore dell’Eccellenza, continuerà a vestire la maglia rossoblù.

Il giocatore, oltre alla stima dei dirigenti della Società ed a quella del pubblico rodigino, gode anche della fiducia dei due nuovi tecnici che hanno dichiarato tutta la loro soddisfazione per la conferma di un atleta forte fisicamente, tecnicamente preparato e molto motivato a crescere per diventare un sicuro protagonista del rugby ad ogni livello.

Sul fronte nuovi arrivi si registrano due importanti novità: hanno concluso l’accordo con la Vea Femi-Cz sia Marco Frati che Giuseppe Boggiani.

Marco Frati, nato a Noceto il 10 luglio 1985, 170 cm per 78 kg, gioca mediano di mischia, in tutta la stagione scorsa ha giocato, complessivamente, 28 incontri tra campionato ed Amlin Challenge Cup, dimostrando mobilità, capacità di dare ordine alla squadra, buon passaggio ed attitudine al gioco al piede (utilizzabile anche come calciatore). Andrea de Rossi ha sottolineato la serietà e le ottime qualità umane del ragazzo che alla prospettiva di giocare a Rovigo si è definito entusiasta.

Giuseppe Boggiani, nato il 15 luglio 1986, 197 cm per 120 kg, gioca seconda linea con caratteristiche da primo saltatore, molto mobile ed efficace in spinta, si è avvicinato tardi al rugby, ma ha dimostrato una crescita continua accompagnata da una grande aggressività. Ha ancora margini di miglioramento e dopo la buona stagione a Prato, dove è stato utilizzato in 19 incontri, può fornire una grande prestazione a Rovigo.

