VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 128 del 23.04.2013

VEA FEMI-CZ: CONTRO IL CALVISANO UNA SQUADRA DASSALTO

Sabato alle 16,00 allo stadio Battaglini arriva il Calvisano campione dItalia determinato a vincere per mantenere sotto pressione il Viadana (che dopo la vittoria di domenica ha due punti di vantaggio) e per tenere a distanza il Prato (che insegue, a sua volta, due punti dietro).

La squadra di Cavinato (prossimo allenatore della franchigia delle Zebre) ha lattacco più prolifico del campionato, ma, anche, una difesa non sempre impeccabile, soprattutto quando attaccata in velocità.

I giocatori di Polla Roux dovranno sfoderare una grande prestazione in tutti i reparti per far fronte ad una squadra fisicamente e tecnicamente competitiva.

Ci sarà bisogno di tutte le energie dei giovani bersaglieri, ma anche di tutta la sapienza rugbistica di Basson, Gerber e Mahoney (in stretto ordine alfabetico) e delle loro qualità tecniche.

Ad oggi il Rovigo ha sconfitto (una volta) tutte le altre squadre che gli stanno davanti ed ora toccherà al Calvisano provare a resistere alla furia rossoblù.

Il campionato non avrà altro da dare, ma al di là della classifica esistono impegni, con i tifosi e con la Società, da onorare.

I giocatori della Vea Femi-CZ dovranno, ora, nellultima apparizione al Battaglini in questa annata sportiva, fare di tutto per arricchire il carniere con unaltra preda, prendendosi la soddisfazione di mettere sotto i Campioni dItalia in carica.

Fin qui hanno dimostrato di poterlo fare.

Non sarà, purtroppo, dellincontro la giovane terza linea Andrea De Marchi.

La botta subita contro LAquila non gli permetterà di essere presente a dare il suo prezioso contributo negli ultimi due incontri della stagione. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una sublussazione sterno-clavicolare destra. È stato immediatamente applicato un tutore e necessitano venti giorni di riposo.

In questo campionato, De Marchi, ha ricoperto sia il ruolo di n. 8 che di flanker dimostrando competenze tecniche, fisico adeguato e tanto, tanto cuore che gli hanno portato in dote per il futuro la fiducia di dirigenti e tecnici oltre allamicizia dei compagni e la simpatia di tutto il pubblico che si concretizza con la sua scelta quale miglior giocatore dellanno della Vea Femi-CZ.

Da oggi, sulla home page del sito della Federazione, è aperto il sondaggio che individuerà il miglior giocatore del campionato di Eccellenza, questa opportunità può essere colta dai tifosi che intendano esprimere la loro vicinanza al giovane Andrea.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta