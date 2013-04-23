VEA FEMI-CZ: CONTRO IL CALVISANO UNA SQUADRA D'ASSALTO
di Redazione
23/04/2013
Sabato alle 16,00 allo stadio Battaglini arriva il Calvisano campione dItalia determinato a vincere per mantenere sotto pressione il Viadana (che dopo la vittoria di domenica ha due punti di vantaggio) e per tenere a distanza il Prato (che insegue, a sua volta, due punti dietro).
La squadra di Cavinato (prossimo allenatore della franchigia delle Zebre) ha lattacco più prolifico del campionato, ma, anche, una difesa non sempre impeccabile, soprattutto quando attaccata in velocità.
I giocatori di Polla Roux dovranno sfoderare una grande prestazione in tutti i reparti per far fronte ad una squadra fisicamente e tecnicamente competitiva.
Ci sarà bisogno di tutte le energie dei giovani bersaglieri, ma anche di tutta la sapienza rugbistica di Basson, Gerber e Mahoney (in stretto ordine alfabetico) e delle loro qualità tecniche.
Ad oggi il Rovigo ha sconfitto (una volta) tutte le altre squadre che gli stanno davanti ed ora toccherà al Calvisano provare a resistere alla furia rossoblù.
Il campionato non avrà altro da dare, ma al di là della classifica esistono impegni, con i tifosi e con la Società, da onorare.
I giocatori della Vea Femi-CZ dovranno, ora, nellultima apparizione al Battaglini in questa annata sportiva, fare di tutto per arricchire il carniere con unaltra preda, prendendosi la soddisfazione di mettere sotto i Campioni dItalia in carica.
Fin qui hanno dimostrato di poterlo fare.
Non sarà, purtroppo, dellincontro la giovane terza linea Andrea De Marchi.
La botta subita contro LAquila non gli permetterà di essere presente a dare il suo prezioso contributo negli ultimi due incontri della stagione. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una sublussazione sterno-clavicolare destra. È stato immediatamente applicato un tutore e necessitano venti giorni di riposo.
In questo campionato, De Marchi, ha ricoperto sia il ruolo di n. 8 che di flanker dimostrando competenze tecniche, fisico adeguato e tanto, tanto cuore che gli hanno portato in dote per il futuro la fiducia di dirigenti e tecnici oltre allamicizia dei compagni e la simpatia di tutto il pubblico che si concretizza con la sua scelta quale miglior giocatore dellanno della Vea Femi-CZ.
Da oggi, sulla home page del sito della Federazione, è aperto il sondaggio che individuerà il miglior giocatore del campionato di Eccellenza, questa opportunità può essere colta dai tifosi che intendano esprimere la loro vicinanza al giovane Andrea.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
