VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 119 del 06.04.2013

VEA FEMI-CZ: CONTRO IL VIADANA UNA PATTUGLIA DI BERSAGLIERI

Contro il Viadana, domenica al Battaglini, alle 15.00, con la direzione del sig. Liperini di Livorno, la Vea Femi-CZ presenta in lista 12 giocatori under 23 e ben 6 rodigini doc (senza contare quelli che il rossoblù ce lhanno tatuato sulla pelle), dimostrandosi una squadra dal grande futuro, ma che non vuole rinunciare alle speranze del presente.

Il Viadana scenderà a Rovigo per confermare il suo primo posto con una formazione senza carenze particolari.

La Vea Femi-CZ opporrà alla forza avversaria i suoi più giovani guerrieri proponendo una difesa asfissiante e concentrazione nei punti dincontro.

La disciplina è doverosa ed ogni particolare potrà contribuire a costruire un risultato positivo.

Polla Roux ha lavorato intensamente sulla preparazione della difesa e sulle fasi di conquista della palla. I giocatori vogliono dimostrare lattaccamento alla maglia e meritare lamore dei propri tifosi.

Questo lelenco dei giocatori che domani mattina si incontreranno al Battaglini per avvicinarsi al calcio dinizio: Bacchetti, Basson, Calabrese, Ceglie, Datola, De Marchi, Duca, Ferro, Folla, Gatto, Gerber, Jones, Lenarduzzi, Lombardi, Lubian E., Mahoney, Menon, Montauriol, Persico, Quaglio, Tumiati, Van Niekerk, Wilson, Zanirato e Zorzi.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta