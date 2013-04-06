VEA FEMI-CZ: CONTRO IL VIADANA UNA PATTUGLIA DI BERSAGLIERI
VEA FEMI-CZ: CONTRO IL VIADANA UNA PATTUGLIA DI BERSAGLIERI
Contro il Viadana, domenica al Battaglini, alle 15.00, con la direzione del sig. Liperini di Livorno, la Vea Femi-CZ presenta in lista 12 giocatori under 23 e ben 6 rodigini doc (senza contare quelli che il rossoblù ce lhanno tatuato sulla pelle), dimostrandosi una squadra dal grande futuro, ma che non vuole rinunciare alle speranze del presente.
Il Viadana scenderà a Rovigo per confermare il suo primo posto con una formazione senza carenze particolari.
La Vea Femi-CZ opporrà alla forza avversaria i suoi più giovani guerrieri proponendo una difesa asfissiante e concentrazione nei punti dincontro.
La disciplina è doverosa ed ogni particolare potrà contribuire a costruire un risultato positivo.
Polla Roux ha lavorato intensamente sulla preparazione della difesa e sulle fasi di conquista della palla. I giocatori vogliono dimostrare lattaccamento alla maglia e meritare lamore dei propri tifosi.
Questo lelenco dei giocatori che domani mattina si incontreranno al Battaglini per avvicinarsi al calcio dinizio: Bacchetti, Basson, Calabrese, Ceglie, Datola, De Marchi, Duca, Ferro, Folla, Gatto, Gerber, Jones, Lenarduzzi, Lombardi, Lubian E., Mahoney, Menon, Montauriol, Persico, Quaglio, Tumiati, Van Niekerk, Wilson, Zanirato e Zorzi.
