VEA FEMI-CZ: CONTRO LA LAZIO PER CONTINUARE LA RINCORSA AI PLAY-OFF
di Redazione
14/02/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 93 del 14.02.2013
Sabato alle 15,00, a Roma contro la Mantovani Lazio, la Vea Femi-CZ, nella seconda giornata del girone di ritorno, cerca una vittoria utile a mantenere viva la speranza di accedere ai play-off.
La Mantovani Lazio sta disputando un buon campionato; schiera una mischia solida accompagnata da una linea arretrata attenta in difesa e supportata da un buon calciatore.
Per i rossoblù sono vietate le distrazioni; il tecnico Polla Roux chiede ai suoi giocatori una prestazione convincente, ricca di intensità, con particolare attenzione a non commettere falli in nessuna parte del campo, con attacchi che vanno portati sulla verticale e difesa avanzante.
Previsti pochi cambiamenti nel quindici titolare e in panchina dovrebbe sedersi, per la prima volta, Sebastiano Folla pronto a dare il suo contributo di entusiasmo.
Ad oggi, in attesa della rifinitura di domani, questa una possibile formazione: Basson; Bacchetti, Menon, Pedrazzi, Wilson; Lenarduzzi, Calabrese; Ferro, De Stefani, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Quaglio. Per un posto in panchina i probabili otto giocatori sono: Anouer, Lombardi, De Robertis, Ciochina, Folla, Zanirato, Duca, Lubian L.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione