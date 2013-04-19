VEA FEMI-CZ: CONTRO L'AQUILA RITORNA GERBER
di Redazione
19/04/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 127 del 19.04.2013
VEA FEMI-CZ: CONTRO LAQUILA RITORNA GERBER
Continua contro LAquila linserimento di giovani rodigini nella squadra di Polla Roux. Sabato alle 15,00 allo stadio Battaglini oltre al rientro di Rayno Gerber si registra il ritorno in mediana di Michele Zanirato e la presenza in panchina di Peter Pavanello e di Filippo Cecchetti.
Questi ultimi hanno disputato uno splendido campionato Under 23 e durante tutta la stagione si sono allenati con la prima squadra conquistando la fiducia dei tecnici rossoblù.
In diversi ruoli, Pavanello (trequarti classe 1992) e Cecchetti (terza linea classe 1990), si sono entrambi distinti per qualità tecniche, costanza negli allenamenti, attenzione agli insegnamenti dello staff e grande carattere, confermando una crescita continua.
Questa la formazione annunciata al termine della rifinitura: Basson; Pedrazzi, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Zanirato; De Marchi, Folla, Lubian E.; Jones, Maran; Gerber, Mahoney, Lombardi. A disposizione: Datola, Gatto, Quaglio, Persico, Cecchetti, Wilson, Zorzi, Pavanello.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ ROVIGO 67 L'AQUILA 3
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALDONNE, DOMANI A MADRID VIA ALLE QUALIFICAZIONI IRIDATE
Redazione