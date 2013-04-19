Loading...

VEA FEMI-CZ: CONTRO L'AQUILA RITORNA GERBER

19/04/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 127 del 19.04.2013

 

Continua contro LAquila linserimento di giovani rodigini nella squadra di Polla Roux. Sabato alle 15,00 allo stadio Battaglini oltre al rientro di Rayno Gerber si registra il ritorno in mediana di Michele Zanirato e la presenza in panchina di Peter Pavanello e di Filippo Cecchetti.

Questi ultimi hanno disputato uno splendido campionato Under 23 e durante tutta la stagione si sono allenati con la prima squadra conquistando la fiducia dei tecnici rossoblù.

In diversi ruoli, Pavanello (trequarti classe 1992) e Cecchetti (terza linea classe 1990), si sono entrambi distinti per qualità tecniche, costanza negli allenamenti, attenzione agli insegnamenti dello staff e grande carattere, confermando una crescita continua.

 

Questa la formazione annunciata al termine della rifinitura: Basson; Pedrazzi, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Zanirato; De Marchi, Folla, Lubian E.; Jones, Maran; Gerber, Mahoney, Lombardi. A disposizione: Datola, Gatto, Quaglio, Persico, Cecchetti, Wilson, Zorzi, Pavanello.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Pierpaolo Modonesi

