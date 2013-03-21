VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 111 del 21.03.2013

VEA FEMI-CZ: CONTRO MOGLIANO PER MANTENERE INTATTE LE SPERANZE DI PLAY-OFF

In questa settimana di avvicinamento allimportante sfida di sabato al Battaglini, lo staff tecnico della Vea Femi-CZ ha finalizzato il lavoro sui punti dincontro.

Lo studio dellevoluzione del gioco del Mogliano ha evidenziato la tendenza a ridurre le presenze nelle ruck. Per i rossoblù sarà importante affrontare queste fasi di gioco concentrandosi sulla rapidità di intervento, sullaggressività dellapproccio e sullintensità di partecipazione.

Il mantenimento del possesso e linquinamento delle fonti di gioco avversarie potranno mettere a disposizione della linea arretrata palloni di buona qualità da gestire con rapidità sullasse profondo.

Domani sarà ufficializzata la formazione che scenderà in campo e la composizione della panchina.

Lultima formazione schierata durante gli allenamenti fa dedurre i seguenti nomi: Basson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Calabrese; Ferro, De Marchi, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Gli otto della panchina dovrebbero essere: Gatto, Quaglio, De Robertis, Maran, Folla, Wilson, Zorzi e Pedrazzi.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi