VEA FEMI-CZ: CONTRO MOGLIANO PER MANTENERE INTATTE LE SPERANZE DI PLAY-OFF

Redazione Avatar

di Redazione

21/03/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 111 del 21.03.2013

 

VEA FEMI-CZ: CONTRO MOGLIANO PER MANTENERE INTATTE LE SPERANZE DI PLAY-OFF

 

In questa settimana di avvicinamento allimportante sfida di sabato al Battaglini, lo staff tecnico della Vea Femi-CZ ha finalizzato il lavoro sui punti dincontro.

Lo studio dellevoluzione del gioco del Mogliano ha evidenziato la tendenza a ridurre le presenze nelle ruck. Per i rossoblù sarà importante affrontare queste fasi di gioco concentrandosi sulla rapidità di intervento, sullaggressività dellapproccio e sullintensità di partecipazione.

Il mantenimento del possesso e linquinamento delle fonti di gioco avversarie potranno mettere a disposizione della linea arretrata palloni di buona qualità da gestire con rapidità sullasse profondo.

 

Domani sarà ufficializzata la formazione che scenderà in campo e la composizione della panchina.

Lultima formazione schierata durante gli allenamenti fa dedurre i seguenti nomi: Basson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Calabrese; Ferro, De Marchi, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Gli otto della panchina dovrebbero essere: Gatto, Quaglio, De Robertis, Maran, Folla, Wilson, Zorzi e Pedrazzi.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

