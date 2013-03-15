VEA FEMI-CZ: DA LUNEDI' SI RIPRENDE LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL MOGLIANO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 108 del 15.03.2013

VEA FEMI-CZ: DA LUNEDÌ SI RIPRENDE LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL MOGLIANO

Ultimo fine settimana libero per i giocatori della Vea Femi-CZ che sabato 23 riprenderanno il campionato di Eccellenza alla rincorsa di un posto nei play-off.

Dal prossimo 23 marzo al 4 maggio sono previsti 7 incontri consecutivi senza ulteriori interruzioni.

In questa fase del Campionato Petrarca Padova, Marchiol Mogliano e Vea Femi-CZ Rovigo si contenderanno lunico posto alla portata.

Ogni passo falso può costare caro e sarà necessario mettere in campo tutte le energie psico-fisiche disponibili.

Ad un ruolo importante sono chiamati anche i giocatori assenti da diverse settimane, a cominciare da Jack Jones, di ritorno dallesperienza nel Sei Nazioni Under 20 con la nazionale gallese, per passare a Edoardo Lubian, prossimo al rientro, Rayno Gerber, che dopo le cure fisioterapiche specialistiche dellEquipe (partner della Vea Femi-CZ) e della fisioterapista Alessia Targa, in particolare, ha iniziato ad allenarsi allo stadio e dovrebbe rientrare nei primi incontri di Aprile, a Montauriol e Reato che potrebbero ricostituire una seconda linea di valore assoluto.

Domani, sabato 17, alle 15 e 30 lUnder 23, dopo la splendida vittoria della settimana scorsa contro il Petrarca, gioca al Battaglini, sul campo n. 2, contro il Rugby Paese.

Intensa domenica per i giovani della Monti Junior Rugby Rovigo con lUnder 20 Blu impegnata a Mira alle 11 contro il Riviera Rugby, alla stessa ora lUnder 16 /1 scende in campo a Treviso, alla Ghirada, contro la Benetton, mentre lUnder 16/2 ospita a Villadose, alle 10,00, il West Verona.

Da segnalare poi il Torneo di Primavera, dedicato allindimenticato Enrico Suriani, che dalle 9,00 di domenica vedrà tanti giovani atleti, dallUnder 6 allUnder 12, impegnati sui campi del Battaglini e del RAS Commenda per una giornata di sport e festa.

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi