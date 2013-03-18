VEA FEMI-CZ: DA LUNEDI' SI RIPRENDE LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL MOGLIANO
di Redazione
18/03/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 109 del 18.03.2013
VEA FEMI-CZ: SABATO AL BATTAGLINI ARRIVA IL MOGLIANO
Arriva al Battaglini il secondo concorrente diretto nella corsa ai play-off. Dopo il Petrarca, che ha dovuto inchinarsi allaggressività dei rossoblù di fronte ad un magnifico pubblico, tocca ora al Mogliano avventurarsi su questo campo mai generoso con gli avversari.
Quella di sabato è la prima partita di sette consecutive che decideranno la griglia dei play-off.
Un fine settimana senza incontri sta permettendo allo staff rodigino di recuperare gli infortuni minori dellultimo incontro di campionato.
Continua anche il lavoro sugli infortuni più gravi. Nicola Quaglio è, comunque, a disposizione, Edo Lubian si è aggregato a pieno regime alla squadra e trasmette la sua carica agonistica ai compagni, un suo utilizzo non è da escludere in quanto sta raggiungendo una buona condizione fisica, Rayno Gerber migliora la corsa, Jeff Montauriol è convalescente alla mano operata, Tommaso Reato sta incrementando il carico di lavoro, Stefan Ciochina sarà operato ai primi di aprile.
Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione