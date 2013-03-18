Loading...

VEA FEMI-CZ: DA LUNEDI' SI RIPRENDE LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL MOGLIANO

18/03/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 109 del 18.03.2013

 

VEA FEMI-CZ: SABATO AL BATTAGLINI ARRIVA IL MOGLIANO

 

Arriva al Battaglini il secondo concorrente diretto nella corsa ai play-off. Dopo il Petrarca, che ha dovuto inchinarsi allaggressività dei rossoblù di fronte ad un magnifico pubblico, tocca ora al Mogliano avventurarsi su questo campo mai generoso con gli avversari.

Quella di sabato è la prima partita di sette consecutive che decideranno la griglia dei play-off.

 

Un fine settimana senza incontri sta permettendo allo staff rodigino di recuperare gli infortuni minori dellultimo incontro di campionato.

 

Continua anche il lavoro sugli infortuni più gravi. Nicola Quaglio è, comunque, a disposizione, Edo Lubian si è aggregato a pieno regime alla squadra e trasmette la sua carica agonistica ai compagni, un suo utilizzo non è da escludere in quanto sta raggiungendo una buona condizione fisica, Rayno Gerber migliora la corsa, Jeff Montauriol è convalescente alla mano operata, Tommaso Reato sta incrementando il carico di lavoro, Stefan Ciochina sarà operato ai primi di aprile.

 

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

 
 
