VEA FEMI-CZ: ERRATA CORRIGE - LA FORMAZIONE ANTI-CALVISANO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 83 del 25.10.2013VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ANTI-CALVISANO/Errata corrige: McCann in panchina con la maglia numero 23/Dopo la parentesi del Trofeo Eccellenza, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta entra nel vivo del Campionato affrontando il Cammi Calvisano. La quarta giornata andrà in scena domenicaalle 15:00 al Peroni Stadium "San Michele"di Calvisano,in diretta su Rai Sport 1.Una sfida molto importante per i rossoblù, come afferma coach Andrea De Rossi: "Settimana all'insegna della concentrazione, analisi video e voglia di giocare una delle partite che tutti vorrebbero fare. Siamo consapevoli di affrontare una delle favorite ma siamo anche coscienti del nostro potenziale. Abbiamo lavorato molto le fasi statiche, un'arma che nelle prime giornate di campionato ci ha dato grosse soddisfazioni. Torniamo ancora ad un turnover, come già annunciato, con scelte ben chiare dateci da queste prime quattro giornate. Ancora una volta la statistica non ci dà ragione, perché Rovigo a Calvisano ha vinto poche volte, ma come a Viadana proveremo a invertire la tendenza. Conosco bene Gianluca Guidi, so che è un allenatore molto attento e studia molto l'avversario; quindi ancora una volta la cura dei dettagli farà la differenza".Parole condivise anche dall'allenatore Filippo Frati: "Giocare aCalvisano è sempre molto stimolante, è la squadra che si è piùrinforzata durante il mercato estivo con Cavalieri, Romano, Belardo,Chiesa, Steyn, Haimona e i giovani ex-nazionali Under20 Violi,Mbandà e Panico, ha una rosa con alcuni giovani interessanti che alfianco dei tantissimi veterani potranno crescere molto. Dovremmoessere molto disciplinati in difesa e avere tanta pazienza,Calvisano è una squadra che finora ha segnato poche mete, èopportunista, molto brava a sfruttare gli errori avversari, contanti giocatori di esperienza in campo. Nelle fasi staticheproveremo a fare la differenza in Coppa hanno faticato in mischiachiusa dove sono stati penalizzati con ben 7 calci di punizione sui23 totali che hanno concesso e hanno avuto moltissime difficoltà inrimessa laterale, con una percentuale molto bassa di conquistapulita, per questo in settimana ci siamo concentrati molto su questiaspetti fondamentali"."La difesa è il loro punto di forza - continua l'allenatore rossoblù- un marchio di fabbrica delle squadre allenate dall'amico 'Cuca'Guidi; dovremo disputare una gara molto accorta e precisa in attaccoper cercare di sorprenderli. Personalmente giocare contro Guidi èper me uno stimolo ulteriore, ha contribuito alla mia formazione diallenatore durante i corsi di 3° e 4° livello e mi ha sempre datobuoni consigli, è stato un buon maestro e merita questa occasione diallenare un club importante e prestigioso come Calvisano.Disciplina, pazienza e fasi statiche, sono queste le cose chefaranno la differenza domenica".Questo il XV rossoblù annunciato per la trasferta a Calvisano:Basson, Bortolussi, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez, Frati, De Marchi, Lubian E., Ruffolo, Montauriol(cap), Ferro, Roan, Gatto, Quaglio.A disposizione:Balboni, Borsi, Gajion, Boggiani, Folla, Calabrese, Ragusi,McCann.