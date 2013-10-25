VEA FEMI-CZ: ERRATA CORRIGE - LA FORMAZIONE ANTI-CALVISANO
di Redazione
25/10/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 83 del 25.10.2013
VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ANTI-CALVISANO
/Errata corrige: McCann in panchina con la maglia numero 23/
Dopo la parentesi del Trofeo Eccellenza, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta entra nel vivo del Campionato affrontando il Cammi Calvisano. La quarta giornata andrà in scena domenicaalle 15:00 al Peroni Stadium "San Michele"di Calvisano,in diretta su Rai Sport 1.
Una sfida molto importante per i rossoblù, come afferma coach Andrea De Rossi: "Settimana all'insegna della concentrazione, analisi video e voglia di giocare una delle partite che tutti vorrebbero fare. Siamo consapevoli di affrontare una delle favorite ma siamo anche coscienti del nostro potenziale. Abbiamo lavorato molto le fasi statiche, un'arma che nelle prime giornate di campionato ci ha dato grosse soddisfazioni. Torniamo ancora ad un turnover, come già annunciato, con scelte ben chiare dateci da queste prime quattro giornate. Ancora una volta la statistica non ci dà ragione, perché Rovigo a Calvisano ha vinto poche volte, ma come a Viadana proveremo a invertire la tendenza. Conosco bene Gianluca Guidi, so che è un allenatore molto attento e studia molto l'avversario; quindi ancora una volta la cura dei dettagli farà la differenza".
Parole condivise anche dall'allenatore Filippo Frati: "Giocare a
Calvisano è sempre molto stimolante, è la squadra che si è più
rinforzata durante il mercato estivo con Cavalieri, Romano, Belardo,
Chiesa, Steyn, Haimona e i giovani ex-nazionali Under20 Violi,
Mbandà e Panico, ha una rosa con alcuni giovani interessanti che al
fianco dei tantissimi veterani potranno crescere molto. Dovremmo
essere molto disciplinati in difesa e avere tanta pazienza,
Calvisano è una squadra che finora ha segnato poche mete, è
opportunista, molto brava a sfruttare gli errori avversari, con
tanti giocatori di esperienza in campo. Nelle fasi statiche
proveremo a fare la differenza in Coppa hanno faticato in mischia
chiusa dove sono stati penalizzati con ben 7 calci di punizione sui
23 totali che hanno concesso e hanno avuto moltissime difficoltà in
rimessa laterale, con una percentuale molto bassa di conquista
pulita, per questo in settimana ci siamo concentrati molto su questi
aspetti fondamentali".
"La difesa è il loro punto di forza - continua l'allenatore rossoblù
- un marchio di fabbrica delle squadre allenate dall'amico 'Cuca'
Guidi; dovremo disputare una gara molto accorta e precisa in attacco
per cercare di sorprenderli. Personalmente giocare contro Guidi è
per me uno stimolo ulteriore, ha contribuito alla mia formazione di
allenatore durante i corsi di 3° e 4° livello e mi ha sempre dato
buoni consigli, è stato un buon maestro e merita questa occasione di
allenare un club importante e prestigioso come Calvisano.
Disciplina, pazienza e fasi statiche, sono queste le cose che
faranno la differenza domenica".
Questo il XV rossoblù annunciato per la trasferta a Calvisano:Basson, Bortolussi, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez, Frati, De Marchi, Lubian E., Ruffolo, Montauriol(cap), Ferro, Roan, Gatto, Quaglio.A disposizione:Balboni, Borsi, Gajion, Boggiani, Folla, Calabrese, Ragusi,McCann.
