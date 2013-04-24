VEA FEMI-CZ: FIRMATO L'ACCORDO CON FRATI E DE ROSSI
24/04/2013
Questa mattina la Società VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha siglato laccordo con i due tecnici Filippo Frati e Andrea De Rossi che il prossimo anno siederanno sulla panchina rossoblù.
Il Presidente Zambelli ha manifestato la soddisfazione per laccordo raggiunto con due tecnici che gli hanno saputo inspirare fiducia fin dal primo incontro. Lobbiettivo della Società è quello di lottare per la conquista dello scudetto e nelle prossime settimane si comincerà a valutare, in accordo con Frati e De Rossi, i futuri aggiustamenti allorganico della squadra.
Il Presidente ha avuto parole di ringraziamento per Polla Roux che ha lavorato sempre, in questi tre anni, con professionalità e dedizione ai colori rossoblù. Al tecnico si augura di trovare presto una soluzione che gli permetta di continuare a migliorarsi per poter tornare, in futuro, a Rovigo ancora più preparato e utile ai destini del rugby rodigino.
Francesco Zambelli ha avuto un pensiero per Massimo Brunello e ha confermato, in proposito, come in un primo tempo il tecnico rodigino fosse lunico candidato a ricoprire il ruolo di allenatore dei Bersaglieri. Successive valutazioni hanno fatto dirottare la scelta sui due tecnici ora impegnati con il Prato. Anche per Brunello si auspica un percorso di crescita ed un suo futuro ritorno a Rovigo per condurre la squadra a cui ha dato molto sia come giocatore che come allenatore.
Il presente viene affidato a Filippo Frati e ad Andrea De Rossi, nella certezza di aver fatto la scelta giusta.
Dal canto loro i due tecnici hanno manifestato la soddisfazione di potersi mettere alla prova in una piazza tanto ricca di storia rugbistica e di avere lopportunità di entrare al Battaglini non da avversari, ma da tecnici di casa.
Il loro obbiettivo è di costruire una squadra di grande personalità e capace di entusiasmare lesigente pubblico rodigino.
A questo obbiettivo lavoreranno a tempo pieno dopo la fine del campionato, nel frattempo le loro energie saranno riservate ai giocatori del Prato che sono già ammessi ai play-off e che intendono onorare limpegno con i tifosi toscani.
I due tecnici hanno voluto sottolineare che nulla è impossibile per il quindici dei Cavalieri e che faranno di tutto per ottenere i massimi risultati possibili.
