VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 1 del 24.05.2013

VEA FEMI-CZ: FIRMATO L’ACCORDO CON STEVEN BORTOLUSSI

Il Presidente Francesco Zambelli e il giocatore Steven Bortolussi, alla presenza del direttore generale Pietro Reale e del procuratore del giocatore Alessandro Corbetta, hanno firmato il contratto che lega l’utility back italo-australiano alla Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta con un accordo biennale.

Il giocatore, nato a Sidney, Australia, il 17/3/1982 è arrivato in Italia, proveniente dal Parramatta Two Blues, nel 2003 per giocare nel Viadana. Ha, successivamente militato un anno a Treviso e tre anni a Padova nel Petrarca.

È internazionale per l’Italia nel rugby a sette.

Nei giorni scorsi hanno firmato Van Niekerk, Montauriol e Basson. Con Mahoney è stato raggiunto un accordo verbale e nei prossimi giorni saranno conclusi gran parte degli accordi con gli altri giocatori.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi