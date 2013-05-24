Loading...

VEA FEMI-CZ: FIRMATO L'ACCORDO CON STEVEN BORTOLUSSI

Redazione Avatar

di Redazione

24/05/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 1 del 24.05.2013

 

VEA FEMI-CZ: FIRMATO L’ACCORDO CON STEVEN BORTOLUSSI

 

Il Presidente Francesco Zambelli e il giocatore Steven Bortolussi, alla presenza del direttore generale Pietro Reale e del procuratore del giocatore Alessandro Corbetta, hanno firmato il contratto che lega l’utility back italo-australiano alla Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta con un accordo biennale.

Il giocatore, nato a Sidney, Australia, il 17/3/1982 è arrivato in Italia, proveniente dal Parramatta Two Blues, nel 2003 per giocare nel Viadana. Ha, successivamente militato un anno a Treviso e tre anni a Padova nel Petrarca.

È internazionale per l’Italia nel rugby a sette.

Nei giorni scorsi hanno firmato Van Niekerk, Montauriol e Basson. Con Mahoney è stato raggiunto un accordo verbale e nei prossimi giorni saranno conclusi gran parte degli accordi con gli altri giocatori.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
