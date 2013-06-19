VEA FEMI-CZ: FOLLA, CECCHETTI, FRATINI E CHIMERA HANNO FIRMATO CON ROVIGO
di Redazione
19/06/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 14 del 19.06.2013
Dopo laccordo con McCann il Presidente Zambelli ha concluso in giornata con quattro giocatori che già venivano indicati nella rosa del Rovigo, ma che non avevano ancora sottoscritto il contratto.
A disposizione di Frati e De Rossi si aggiungono Folla, Cecchetti, Fratini e Chimera.
Sebastiano Folla, nato a Palmanova (UD) il 3 febbraio 1990, è arrivato a Rovigo nellestate del 2012, terza linea proveniente da Udine è alto 1,88 m e pesa oltre 100 kg, lo scorso campionato è stato condizionato da un infortunio che ne ha ritardato linserimento in prima squadra. Una volta a disposizione del tecnico non ha più mancato un incontro disputando prove sempre più positive ed evidenziando qualità tecniche che gli fanno intravedere un futuro brillante. La sua riconferma arriva gradita a tutto lo staff ed ai tifosi perché Sebastiano ha dimostrato sempre un atteggiamento esemplare.
Filippo Cecchetti, nato a Rovigo il 9 gennaio 1990, terza linea cresciuta nella Monti Rugby Rovigo Junior, 185 cm per 85 kg, è un giocatore che fa del dinamismo e dellaggressività le sue armi migliori. Gran placcatore, deve affinare la tecnica di gioco per diventare più incisivo.
Nicolò Fratini, nato a Ferrara il 27 aprile 1990, cresciuto nel CUS Ferrara e poi passato per le giovanili del Rovigo, negli ultimi anni ha giocato a Parma e a Badia Polesine. Apertura di ruolo, ha giocato nelle nazionali italiane di diverse categorie giovanili.
Niccolò Chimera, classe 1993, terza linea, lo scorso campionato a Badia Polesine ha portato a termine una stagione di grande spessore stupendo positivamente dirigenti e tifosi e diventando, grazie anche alla serietà ed allimpegno profuso in campo ed in allenamento, un punto di riferimento per tutta la squadra.
Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
