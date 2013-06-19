VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 14 del 19.06.2013

VEA FEMI-CZ: FOLLA, CECCHETTI, FRATINI E CHIMERA HANNO FIRMATO CON ROVIGO

Dopo laccordo con McCann il Presidente Zambelli ha concluso in giornata con quattro giocatori che già venivano indicati nella rosa del Rovigo, ma che non avevano ancora sottoscritto il contratto.

A disposizione di Frati e De Rossi si aggiungono Folla, Cecchetti, Fratini e Chimera.

Sebastiano Folla, nato a Palmanova (UD) il 3 febbraio 1990, è arrivato a Rovigo nellestate del 2012, terza linea proveniente da Udine è alto 1,88 m e pesa oltre 100 kg, lo scorso campionato è stato condizionato da un infortunio che ne ha ritardato linserimento in prima squadra. Una volta a disposizione del tecnico non ha più mancato un incontro disputando prove sempre più positive ed evidenziando qualità tecniche che gli fanno intravedere un futuro brillante. La sua riconferma arriva gradita a tutto lo staff ed ai tifosi perché Sebastiano ha dimostrato sempre un atteggiamento esemplare.

Filippo Cecchetti, nato a Rovigo il 9 gennaio 1990, terza linea cresciuta nella Monti Rugby Rovigo Junior, 185 cm per 85 kg, è un giocatore che fa del dinamismo e dellaggressività le sue armi migliori. Gran placcatore, deve affinare la tecnica di gioco per diventare più incisivo.

Nicolò Fratini, nato a Ferrara il 27 aprile 1990, cresciuto nel CUS Ferrara e poi passato per le giovanili del Rovigo, negli ultimi anni ha giocato a Parma e a Badia Polesine. Apertura di ruolo, ha giocato nelle nazionali italiane di diverse categorie giovanili.

Niccolò Chimera, classe 1993, terza linea, lo scorso campionato a Badia Polesine ha portato a termine una stagione di grande spessore stupendo positivamente dirigenti e tifosi e diventando, grazie anche alla serietà ed allimpegno profuso in campo ed in allenamento, un punto di riferimento per tutta la squadra.

